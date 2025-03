Oscar 2025, Hulu rovina la visione della cerimonia e provoca l'ira degli utenti: ecco cos'è successo

Gli abbonati a Hulu che domenica sera hanno assistito alla cerimonia degli Oscar si sono indignati quando il servizio di streaming ha terminato la trasmissione prima che lo spettacolo fosse effettivamente finito.

Gli spettatori hanno visto un messaggio di "ringraziamento per la visione" che affermava falsamente che "l'evento in diretta è terminato", nonostante gli Oscar per la migliore attrice e il miglior film dovessero ancora essere assegnati. Le piattaforme dei social media e il subreddit di Hulu sono stati inondati di lamentele e minacce di cancellazione.

Si è rivelata una notte difficile per il servizio di proprietà della Disney. Poche ore prima, Hulu aveva riconosciuto che alcuni clienti avevano avuto problemi di accesso: il problema è stato risolto poco prima delle 21:00 ET. Ma spegnere il live stream prima dei premi più importanti della serata è stato un errore ancora più imbarazzante.

L'errore fatale di Hulu durante gli Oscar

Mikey Madison con il premio Oscar come miglior attrice per Anora

L'errore è dovuto alla programmazione: Hulu aveva fissato l'orario di fine degli Oscar alle 22.32. È proprio in quel momento che gli spettatori hanno iniziato a essere espulsi dallo streaming. Ma come al solito, molti discorsi di accettazione si sono protratti a lungo domenica sera e l'orario di chiusura scelto da Hulu non lasciava abbastanza margine di manovra per una trasmissione spesso imprevedibile.

Sean Baker con i suoi quattro premi Oscar per Anora

"Questa sera abbiamo riscontrato problemi tecnici e di streaming live su Hulu che hanno avuto un impatto su alcuni spettatori degli Oscar", ha dichiarato la Disney in un comunicato fornito dalla portavoce Dorothy Ballowe. "Ci scusiamo per l'esperienza e renderemo disponibile una replica completa dell'evento non appena possibile".

La situazione ricorda il Super Bowl LII del 2018, quando Hulu ha interrotto la trasmissione in diretta in alcuni mercati prima della conclusione della partita.