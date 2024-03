Star Wars, John Williams scrisse un tema d'amore per Luke e Leia: 'Non sapevo fossero fratelli'

Nel corso di una lunga intervista concessa a Variety, John Williams ha svelato diversi aneddoti sulla sua carriera, tra i quali uno legato a Star Wars e al misterioso tema d'amore composto per Luke e Leia, non sapendo della parentela tra i due.

Williams ha dichiarato che, mentre stava componendo le musiche per Guerre stellari (in seguito rititolato Una nuova speranza), "ho scritto per errore un tema d'amore per Leia e Luke. Ho saputo in seguito che erano fratello e sorella. George non ci ha mai detto che ci sarebbe stato un secondo film!".

Ovviamente, nessuno era a conoscenza della parentela tra Luke e Leia, forse nemmeno George Lucas stesso, dato che nel secondo film i due si scambiano persino un bacio. Ne Il Ritorno dello Jedi, Luke avrebbe scoperto di essere il fratello di Leia dopo un dialogo con Obi-Wan Kenobi.

In seguito nell'intervista, Williams ha aggiunto: "Volevo assolutamente fare tutti i film di 'Star Wars', se possibile, per mantenere tutto unito insieme in un certo modo. E mi è stato chiesto perché volessi fare cinque film di 'Indiana Jones': Per lo stesso motivo'. Ora stanno facendo molto di più con 'Star Wars', ovviamente, a un ritmo che non riesco a seguire".

Luke Skywalker tornerà in Star Wars?

Tra i grandi progetti annunciati quello che ha fatto più discutere è stato il film incentrato sul ritorno di Rey (Daisy Ridley) intenta a guidare un nuovo ordine di Jedi. In molti si sono chiesti se ci sarà anche un possibile ritorno di Luke Skywalker (Mark Hamill), magari come Fantasma della Forza, e a rispondere è stato proprio il noto attore.

"Con Lucasfilm ho imparato una cosa importante: tutto è strettamente confidenziale. Quindi, anche se dovessi essere coinvolto non potrei dirtelo. E se non dovessi farne parte non potrei dirtelo ugualmente. Lo scopriremo assieme, penso" ha dichiarato l'attore ai microfoni di Empire. L'ultima apparizione di Luke Skywalker sul grande schermo risale a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dove è apparso come fantasma della Forza per aiutare Rey.