John Williams: 'Potrei tornare a lavorare se mi proponessero un film interessante'

Il compositore John Williams sta per compiere 92 anni e, nonostante avesse parlato di un possibile ritiro dal mondo del cinema, non ha escluso di tornare al lavoro.

John Williams sta per compiere 92 anni e ha ammesso che potrebbe tornare a lavorare per il cinema e comporre un'altra colonna sonora dopo quella del quinto capitolo di Indiana Jones.

L'artista festeggia il compleanno l'8 febbraio e sembra non avere intenzione di chiudere definitivamente con i suoi impegni professionali.

Le dichiarazioni del compositore

Intervistato da The Times UK, John Williams ha dichiarato: "Non mi importa molto dei grandi proclami, delle dichiarazioni che sono ferme e complete che sono circondate da porte chiuse. Se ne ho fatta una senza inserirla nel contesto, allora la ritiro".

L'artista ha sottolineato: "Se un film arrivasse e mi interessasse davvero molto, con una tempistica che potrei gestire, allora non lo escludo del tutto. Tutto è possibile".

Williams ha spiegato: "Solo i nostri limiti ci stanno bloccando. O, per dirlo più semplicemente: mi piace tenere una mente aperta".

Il compositore John Williams ha recentemente firmato la colonna sonora di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, inserita nella shortlist degli Oscar 2024. Le nomination verranno annunciate il 23 gennaio e potrebbero regalare un'altra soddisfazione all'amato artista.