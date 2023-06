Indiana Jones e il Quadrante del Destino: una featurette mostra John Williams mentre crea la colonna sonora

Una nuova featurette del film Indiana Jones e il Quadrante del Destino è dedicata al lavoro compiuto da John Williams che ha firmato la colonna sonora dell'ultima avventura dell'archeologo interpretato da Harrison Ford.

Nel video Steven Spielberg spiega il ruolo essenziale avuto dall'artista nella saga dedicata alle avventure dell'archeologo, mentre Harrison Ford e Kathleen Kennedy lodano Williams e il modo in cui i suoi brani hanno contribuito in modo significativo al successo dei film. Il regista James Mangold, inoltre, ricorda come John inizialmente avesse dato la sua disponibilità alla composizione di alcuni temi, decidendo poi di occuparsi dell'intera colonna sonora.

Il coinvolgimento dell'artista

John Williams è stato coinvolto nella realizzazione del film Indiana Jones e il Quadrante del Destino e, in un'intervista rilasciata a Variety, aveva parlato del suo lavoro dichiarando: "C'è molto nuovo materiale. Quello vecchio funziona molto bene per suscitare dei ricordi, ma mi sono davvero divertito e ho un tema che ho scritto per Phoebe Waller-Bridge, la meravigliosa attrice".

L'artista ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall'originale I predatori dell'arca perduta nel 1981.

Il quinto capitolo della saga di Indiana Jones

Il quinto film di Indiana Jones sarà l'ultimo della storia con protagonista l'attore Harrison Ford nel ruolo dell'iconico archeologo.

Oltre a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell'arca perduta), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (La Talpa), Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine), Olivier Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Un altro giro).

Diretto da James Mangold (Le Mans '66 - La grande sfida, Logan - The Wolverine) e con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi.