Oscar 2024, i giudizi di 4 votanti anonimi: 'Povere creature!? L'ho odiato, Maestro? La fiera delle vanità'

Come da tradizione, Entertainment Weekly ha raccolto le considerazioni anonime di quattro votanti agli Oscar 2024 che hanno espresso i loro giudizi su alcune delle pellicole candidate.

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

Prima della cerimonia degli Oscar 2024 di domenica - che vede favoriti Oppenheimer, Christopher Nolan, Cillian Murphy, Lily Gladstone, Da'Vine Joy Randolph e Robert Downey Jr. - EW ha intervistato un gruppo di professionisti di Hollywood membri dell'Academy (le cui identità rimarranno segrete) chiedendo chi hanno votato. E anche se le loro risposte potrebbero non sorprendere, ciò che hanno da dire su alcuni dei maggiori contendendi di quest'anno lo faranno di certo.

Prendiamo, ad esempio, la valutazione di uno specialista di marketing sul presunto "affronto" della regista di Barbie Greta Gerwig, snobbata nella categoria Miglior Regista, scelta che molti hanno definito "misogina" nonostante la candidatura di un'altra donna, la regista francese Justine Triet.

"La mia conclusione è che non ha nulla a che fare con il suo genere, ha a che fare con il film", ha detto l'esperto a EW. "Il voto internazionale è molto forte, è così che Justine Triet è riuscita a entrare in cinquina ed è il modo in cui le persone sono riuscite a scoprire la sua candidata al miglior film, Anatomia di una caduta. Non lo considero un affronto. È un titolo facile, cliccabile, ed è un modo semplicistico di parlare delle nomination, ma ci sono molte più sfumature."

Povere creature! o Maestro? Ce n'è per tutti

Maestro: un'immagine del protagonista Bradley Cooper

Scatenato il giudizio di un regista anonimo su alcuni dei titoli presenti nella rosa dei 10 candidati a miglior film:

"Nessuno era più entusiasta di me di vedere Povere Creature!, e poi l'ho odiato! Ero così scioccato. Adoro questo regista, Yorgos Lanthimos, amo tutti questi attori, come potrei odiare così tanto questo film? Può darsi che sia dovuto al fatto di averlo visto a casa, sul piccolo schermo, ma mi sembrava che stesse cercando di fare questo commento sulla misoginia, che alla fine diventa misoginia, per circa tre ore. Guardare tutti questi uomini che voglioo scopare Emma Stone, che è una bambina nel corpo di una donna, mi ha messo a disagio... Non si può negare che sia un bellissimo film, semplicemente non riuscivo a sostenere gli uomini che volevano scopare... una bambina. Maestro l'ho detestato. Se hai intenzione di raccontare una storia su Leonard Bernstein, perché hai scelto l'aspetto meno interessante su cui concentrarti così a lungo? Se hai intenzione di arrivare così lontano con il trucco e le protesi, Dio non voglia che Bradley Cooper copra i suoi bellissimi occhi azzurri penetranti per essere precisi. Non credo che Leonard Bernstein avesse gli occhi azzurri. È stata una fiera delle vanità per un attore".

Oppenheimer e gli Oscar: le ragioni di un trionfo annunciato

Quale sarà il miglior film?

Oppenheimer: Cillian Murphy in una foto del film

L'esperto di marketing si sbilancia nella categoria miglior film, soffermandosi sul favorito Oppenheimer che, "parla molto dell'eccellenza del cinema e della potenza di ciò che un film può fare. Sulla carta, non credo che un anno fa avremmo pensato che questo sarebbe stato un momento fondamentale, ma Oppenheimer ha incorporato tutti gli elementi, da un cast incredibile a una sceneggiatura fenomenale fino agli artigiani del set - da cima a fondo, un film superlativo. Non è necessario che un film esca negli ultimi due o tre mesi dell'anno per entrare a far parte della conversazione come candidato o vincitore... Non mi interessava La zona d'interesse. È uscito così acclamato, avevo grandi aspettative e ho trovato il film incredibilmente autoindulgente. Ero deluso, volevo provare qualcosa, volevo commuovermi, ma mi sono sentito frustrato da quel film".

Ecco anche il giudizio di un'attrice, anche lei anonima, sul miglior film: "Il miglior film dell'anno per me è stato La società della neve di Bayona. Lo so, lo so, potreste non averlo guardato a causa dell'argomento, ma credetemi, ne vale più che la pena. Tra i film in corsa per il premio, ho votato per American Fiction. Allo stesso modo in cui Oppenheimer affronta la minaccia esistenziale dell'estinzione umana per mano nostra, alimentata dall'arroganza, American Fiction parla di quanto io sia sconcertata da quella che sembra essere la stupidità sempre crescente di coloro che modellano la nostra cultura e, per impostazione predefinita, quelli che la ingeriscono e ne chiedono di più. La narrativa americana colpisce nel segno su così tanti livelli senza perdere di vista il sentimento, colpendoci con il suo messaggio o senza mai essere altro che assolutamente divertente".

Chi vincerà gli Oscar 2024? Scoprite come seguire la diretta della cerimonia in tv o in streaming, oppure insieme alla redazione di Movieplayer.it in una travolgente maratona cinefila.