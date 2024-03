Oscar 2024: dove vedere la cerimonia in diretta streaming e in tv

Ecco come e dove seguire in diretta tv o streaming, a pagamento o in chiaro, la cerimonia di consegna degli Oscar 2024 che si terrà nella notte tra domenica 10 marzo e lunedì 11 marzo e che dopo vent'anni torna in diretta su Rai 1.

Los Angeles si addobba a festa per ospitare la 96ª edizione dei premi Oscar, che si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre nella notte tra il 10 marzo e l'11 marzo 2024. Jimmy Kimmel torna al timone della cerimonia degli Oscar 2024 per la quarta volta (ha già condotto l'evento nel 2017, 2018 e l'anno scorso, dopo le turbolenze dell'edizione 2022 culminata con lo schiaffo di Will Smith al conduttore Chris Rock). Negli USA, l'evento sarà trasmesso in diretta dalla ABC. Ecco dove vedere la cerimonia di consegna degli Oscar 2024 in diretta streaming e in tv in Italia.

La grande novità di quest'anno è che la cerimonia degli Oscar non verrà più trasmessa su Sky. La Rai ne ha acquistato i diritti e ospiterà la maratona live dopo vent'anni in chiaro su Rai 1 con uno speciale condotto da Alberto Matano. L'appuntamento è domenica alle 23:40 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Oscar 2024: le 13 nomination di Oppenheimer e il trionfo del cinema d'autore

Dopo il red carpet, la cerimonia entrerà nel vivo e durerà circa 4 ore, per concludersi intorno alle 05:00 del mattino di lunedì 11 marzo (ora italiana). Se preferite la nostra redazione al commento ufficiale di Alberto Matano, potete seguire la nostra maratona live degli Oscar 2024, a partire dalle 23:40, sul canale Twitch di Movieplayer.it.

E se volete provare a indovinare insieme a noi chi si porterà a casa l'ambito trofeo, potete consultare la nostra lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali agli Oscar 2024.