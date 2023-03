Oscar 2023:, tutto quello che sappiamo: chi presenta, chi si esibirà?

Nella notte italiana tra il 12 e il 13 marzo andrà in scena la cerimonia di consegna dei Premi Oscar, la 95esima edizione degli Academy Awards.

Quest'anno a presentare ci sarà Jimmy Kimmel, alla sua terza conduzione dopo le edizioni consecutive del 2017 e 2018. Kimmel è stato richiamato dopo il fiasco dell'edizione del 2022, condotta da Chris Rock, che oltre a registrare ascolti molto bassi rimarrà celebre per lo schiaffo ricevuto da Rock da parte di Will Smith, che per il gesto verrà bandito dalla manifestazione per i prossimi 10 anni (incluso questo).

Quest'anno a guidare le nomination c'è Everything Everywhere All at Once con le sue 11 candidature, seguito da Niente di nuovo sul fronte occidentale e Gli spiriti dell'Isola con 9 candidature a testa. La pellicola con Michelle Yeoh è diventata la più premiata di sempre superando il record de Il Signore degli Anelli.

Ad esibirsi durante la cerimonia saranno Lenny Kravitz, che accompagnerà musicalmente il segmento In Memoriam che ricorderà le celebrità scomparse nell'ultimo anno; si esibiranno in momenti musicali anche Dianne Warren, David Byrne e Rihanna. Non ci sarà Lady Gaga, impegnata sul set di Joker: Folie a Deux.

Tra gli ospiti che presenteranno i vari premi avvicendandosi sul palco ci saranno: Antonio Banderas, John Cho, Andrew Garfield, Salma Hayek, Sigourney Weaver, Nicole Kidman, Elizabeth Banks, Halle Bailey, Danai Gurira, Jessica Chastain, Florence Pugh e Hugh Grant.

Oscar 2023, chi vincerà? Ecco cosa dicono i bookmaker

Questi vanno ad aggiungersi ai già confermati: Samuel L. Jackson, Janelle Monáe, Jonathan Majors, Emily Blunt, Glenn Close, Riz Ahmed, Jennifer Connelly, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Ariana DeBose, Troy Kotsur, Melissa McCarthy, Donnie Yen, Deepika Padukone, Questlove e Zoe Saldaña.

Non è chiaro, infine, se Chris Rock farà una comparsa nel corso della cerimonia.