Oscar 2023: Lady Gaga non interpreterà dal vivo la canzone di Top Gun: Maverick

Lady Gaga non salirà sul palco degli Oscar 2023: Glenn Weiss, regista della cerimonia, ha infatti confermato che l'artista non si esibirà dal vivo nonostante sia nominata agli Oscar.

Per dare il giusto spazio a Hold My Hand, il brano realizzato per Top Gun: Maverick, verrà mostrato un montaggio realizzato con alcune clip.

I produttori della cerimonia di consegna dei premi dell'Academy sono infatti stati informati che Lady Gaga parteciperà alla cerimonia, essendo nominata, ma non avrà il tempo di preparare un numero musicale.

La star, in questi giorni, è infatti impegnata nelle riprese di Joker: Folie à Deux in cui reciterà con la parte di Harley Quinn accanto a Joaquin Phoenix.

Oscar 2023: dove vedere la cerimonia in diretta streaming e in tv

Sul palco della 95esima edizione degli Oscar verranno invece eseguiti dal vivo gli altri 4 brani nominati agli Oscar: Applause (da Tell it like a Woman), Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever), Naatu Naatu (RRR), e This Is a Life (Everything Everywhere All at Once).

La serata degli Oscar andrà in scena nella notte di domenica 12 marzo con una serata condotta da Jimmy Kimmel sul palco del Dolby Theatre di Hollywood.