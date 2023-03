Oscar 2023: Netflix si porta a casa ben sei premi

Jackpot vincente agli Oscar 2023 per Netflix che si è portata a casa ben sei premi, tra cui Miglior film d'animazione per Pinocchio di Guillermo del Toro e Miglior film straniero per Niente di nuovo sul fronte occidentale, acclamato film tedesco che racconta la storia di un soldato diciassettenne intento ad affrontare la triste realtà della Prima Guerra Mondiale nelle trincee.

Grazie al film diretto da Edward Berger, Netflix ha vinto anche i premi per Miglior fotografia, Miglior scenografia e Miglior colonna sonora originale. Il sesto Oscar è arrivato per il Miglior cortometraggio documentario con Raghu, il piccolo elefante, storia di una coppia che si prende cura di un elefantino orfano nel sud dell'India.

Negli anni passati Netflix aveva vinto ben 16 oscar a fronte di 116 nomination. Nel 2022 ha vinto una sola statuetta, quella di Miglior regia andata a Jane Campion per Il potere del cane, mentre nel 2021 erano stati ben sette gli Oscar portati a casa.

Oscar 2023, Everything Everywhere All at Once vince 7 statuette. Brendan Fraser è il miglior attore

La 95esima edizione degli Oscar si è svolta ieri sera in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles. Non ci sono stati scontri fisici come lo schiaffo di Will Smith ai danni di Chris Rock, ma non sono mancati i momenti controversi come la reazione impassibile di Angela Bassett alla vittoria di Jamie Lee Curtis e uno stizzito Hugh Grant nel rispondere all'intervista di una giornalista.