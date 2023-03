Oscar 2023, Hugh Grant imbarazzante: risponde annoiatissimo all'intervista "Indosso il mio vestito"

Hugh Grant ha rilasciato l'intervista più imbarazzante della Notte degli Oscar 2023. La star di Quattro Matrimoni e un funerale, raggiunto da Ashley Graham di ABC, ha risposto in maniera poco educata all'inviata dell'emittente americana. Grant sui social si è aggiudicato l'Oscar di 'Mister Antipatia 2023'.

L'attore britannico ha irritato il pubblico che ha assistito alla cerimonia degli Oscar per la sua mancanza di rispetto verso Ashley Graham. L'inviata della ABC si è avvicinata a Hugh Grant per fargli alcune domande sulla 95esima edizione degli Academy Awards. L'artista in pochi secondi è riuscito a conquistarsi l'antipatia di chi commentava la cerimonia sui social.

Hugh Grant, vincitore di un Golden Globe, è stato definito dall'intervistatrice un veterano della cerimonia degli Oscar. A proposito dell'atmosfera che si respira durante la cerimonia, Huge ha detto "È affascinante, tutta l'umanità è qui. È la fiera delle vanità". La star ha poi aggiunto "Nessuno in particolare", quando l'intervistatrice gli ha chiesto se avesse avuto piacere nell'incontrare qualcuno dei suoi colleghi.

La Graham ha provato a cambiare argomento, parlando della sfilata sul red carpet e dei vestiti indossati dalle star. "Cosa indossi?", ha chiesto l'inviata a Grant. "Solo il mio vestito", ha replicato scortese Hugh, sottolineando che non ricordava il sarto che lo aveva realizzato. Qui trovate i vincitori degli Oscar 2023.

L'imbarazzo della giornalista È diventato evidente, l'Inviata ha provato a recuperare cambiando argomento. Ashley ha fatto riferimento a Glass Onion - Knives Out, il film con Daniel Craig in cui Hugh Grant ha un piccolo ruolo. La Graham ha magnificato la pellicola dicendo di averla adorata. "Quanto è divertente girare film di questo tipo?", ha chiesto. Hugh Grant ha risposto, se è possibile, in maniera ancora più acida. "Beh nella pellicola ci sono appena, appaio per tre secondi".

A questo punto l'inviata dell'ABC ha preferito tagliare corto e salutare il suo annoiato ospite. "Sì, ma comunque, ti sei presentato e ti sei divertito. Giusto? Ok, grazie è stato bello parlare con te", ha concluso congedando l'attore e passando la linea allo studio.