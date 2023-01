Glass Onion, Hugh Grant conferma: "Sono sposato con James Bond, anche se non ho capito perché"

Hugh Grant ha confermato ufficialmente il ruolo da lui interpretato nel breve cameo in cui compare in Glass Onion - Knives Out in veste di marito del detective Benoit Blanc.

Dopo il successo di Glass Onion - Knives Out su Netflix, non è più un mistero il gustoso cameo che vede Hugh Grant fare capolino nell'appartamento di Benoit Blanc. La star inglese ha confermato personalmente in un'intervista di essere "sposato con James Bond". Nel mistery Netflix, Grant interpreta un uomo di nome Philip, che altri non è se non il marito di Blanc.

"È vero, sono sposato con James Bond", ha detto Hugh Grant in un'intervista a Collider. "È solo un breve momento. Non so davvero perché volessero farlo, ma comunque, ho pensato che il primo Knives Out fosse geniale, e quindi mi sono detto 'perché no'? Mi presento per qualche ora sul set..."

I fan hanno chiesto a gran voce un prequel che mostrasse le origini di Benoit Blanc, ma il regista Rian Johnson si è opposto perché vuole preservare il mistero intorno al geniale personaggio da lui creato.

Glass Onion - Knives Out, tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo film Netflix di Rian Johnson

Come rivela la recensione di Glass Onion - Knives Out, il mistery segue il Detective Benoit Blanc (Craig) mentre si reca in un'isola della Grecia per risolvere un mistero he coinvolge un miliardario dell'hi-tech. Il film di Rian Johnson vede la presenza di un nutrito gruppo di star in gustosi camei, ma quello più intrigante svela l'identità del compagno di Blanc, che altri non è se non Hugh Grant.