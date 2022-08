Oscar 2023: Chris Rock ha rifiutato la conduzione dopo lo schiaffo di Will Smith

Chris Rock ha spiegato che condurre la cerimonia degli Oscar 2023 sarebbe fare come Nicole Brown Simpson che torna al ristorante dove ha lasciato gli occhiali la notte in cui è stata uccisa.

Chris Rock non ha nessuno desiderio di fare ritorno sul palco degli Academy Awards. Dopo lo schiaffo ricevuto da parte di Will Smith, l'attore avrebbe già rifiutato l'offerta di condurre la cerimonia degli Oscar 2023.

oscar 2022: Will Smith colpisce Chris Rock

Nel corso di una data del suo stand-up tour a Phoenix, Arizona, Chris Rock ha rivelato l'Academy gli avrebbe offerto la conduzione della cerimonia degli Oscar 2023 poco tempo dopo l'incidente dello schiaffo ricevuto da Will Smith nel corso della passata cerimonia. L'attore avrebbe rifiutato l'offerta respingendo al mittente anche uno spot del Super Bowl a tema oscar.

Rock ha paragonato il ritorno sul palco degli Oscar al ritorno sulla scena di un crimine, come riportato da Arizona Republic. Mentre era sul palco dell'Arizona Financial Theatre, Rock ha detto che tornare agli Oscar sarebbe stato come chiedere a Nicole Brown Simpson "di tornare al ristorante dove ha lasciato un paio di occhiali la notte in cui è stata uccisa".

"Will Smith è più grosso di me", ha detto Rock. "Lo stato del Nevada non autorizzerebbe una rissa tra me e Will Smith".

Zoe Kravitz rimpiange le critiche a Will Smith: "Un periodo terribile per avere un'opinione o delle idee"

Il produttore degli Oscar Will Packer aveva precedentemente spiegato di essersi avvicinato a Chris Rock nel backstage dopo che Smith lo aveva attaccato. "Ho chiesto, 'Ti ha davvero colpito?'" Packer ha ricordato di aver chiesto a Rock. "E lui mi ha guardato e ha detto, 'Sì, ho appena preso un pugno da Muhammad Ali', come solo Chris sa fare. Era subito in modalità scherzo, ma si poteva dire che era ancora sotto shock".

A causa del suo comportamento violento, Will Smith ha ricevuto il divieto di partecipare agli Academy Awards per 10 anni; può ancora, tuttavia, essere nominato. Di recente Will Smith ha anche condiviso un video di scuse definendo il suo sfogo "inaccettabile".