Will Smith chiede scusa a Chris Rock in un video in cui parla apertamente degli Oscar 2022

In un video condiviso su YouTube, Will Smith ha chiesto ufficialmente scusa a Chris Rock per avergli dato uno schiaffo sul palco degli Oscar 2022.

Will Smith, con un video di cinque minuti condiviso su YouTube, ha parlato apertamente dello schiaffo dato a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022.

Sulla questione era ritornato anche il comico pochi giorni fa, dichiarando che era rimasto ferito da quanto accaduto, ma che non si era lasciato abbattere dalla situazione.

Nel nuovo filmato pubblicato online, Will Smith ora risponde alle domande dei fan su quanto accaduto, affrontando in questo modo anche le critiche e i commenti emersi dopo l'inaspettato gesto compiuto sul palco della cerimonia di premiazione dell'Academy.

L'attore spiega inizialmente che non ha chiesto scusa a Chris Rock nel suo discorso dopo aver vinto l'Oscar perché era in una situazione confusa e non aveva le idee chiare. Will ha però spiegato di avergli inviato un messaggio, ricevendo come risposta che Rock non era pronto a parlare con lui e che, quando lo sarà, lo contatterà.

Smith coglie quindi l'occasione per ribadire il suo dispiacere: "Chris, voglio scusarmi con te. Il mio comportamento è stato inaccettabile e sono qui per te non appena ti sentirai pronto a parlare".

Will si è reso inoltre conto successivamente di quante persone ha ferito in quel momento, dichiarando che vuole chiedere scusa alla madre e al fratello di Rock.

Chris Rock sullo schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022: "Mi ha ferito, ma non sono una vittima"

La star del cinema ha aggiunto: "Ho trascorso gli ultimi tre mesi ripensando a quanto accaduto, provando a capire le sfumature e le complessità di quanto successo in quel momento, e posso dire a tutti voi che non c'è nessuna parte di me che pensa che fosse il modo giusto di comportarsi in quel momento".

Smith ha ribadito che la moglie Jada non gli aveva detto nulla dopo la battuta che l'aveva ferita a causa della sua apolecia, dichiarando che non ha avuto alcun ruolo nel gesto che ha compiuto. Will si è inoltre reso conto che il suo schiaffo ha rovinato la serata anche a tutti i suoi colleghi e ha tolto l'attenzione a chi lo meritava e stava festeggiando i riconoscimenti ricevuti.

Smith ha inoltre spiegato che ferire e deludere le persone ha su di lui delle conseguenze negative e soffre molto quanto accade, ribadendo che sta ora sta cercando di provare rimorso senza vergognarsi di se stesso perché è un essere umano ed è normale commettere degli errori.