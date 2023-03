Oscar 2023: Austin Butler spiega perché la fidanzata Kaia Gerber non era con lui alla cerimonia

Austin Butler si è presentato alla cerimonia di premiazione degli Oscar 2023 accompagnato solamente dal suo agente James Farrell. Il fatto che non fosse insieme a Kaia Gerber, la sua attuale fidanzata, ha destato non pochi sospetti nei presenti che non hanno tardato a evidenziare la situazione e a indagare.

Austin Butler in un'immagine

Austin Butler ha attirato immediatamente le attenzioni di tutti agli Oscar 2023, prima per via del suo smoking doppiopetto di Saint Laurent, e poi per il fatto che si è presentato davanti ai fotografi da solo. Sul posto la ABC ha immediatamente chiesto dettagli sulla questione, interrogando l'attore di Elvis.

Austin Butler rivela: "Da bambino ero paralizzato dalla timidezza"

A quanto pare Butler ha preferito portarsi dietro Farrell per ringraziarlo di quello che ha fatto per la sua carriera, sottolineando anche i sacrifici compiuti per Elvis. Queste sono state le sue parole (tramite People): "Ho il mio migliore amico qui con me, che è anche il mio agente. Devo a lui la mia carriera, quindi, come ringraziamento, volevo che fosse al mio fianco stasera". Successivamente ha parlato di quanto fosse felice e onorato di essere sul posto, a festeggiare con tutte le altre star e artisti presenti.

I fan della coppia composta dall'attore e la modella sono comunque stati rassicurati dalle foto scattate nei party organizzati dopo la premiazione a cui Austin e Kaia hanno partecipato insieme.