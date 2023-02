Elvis: Austin Butler si è sentito in colpa dopo aver bevuto gelato sciolto per guadagnare peso

Austin Butler ha parlato del lavoro svolto per entrare nei panni di Elvis e delle difficoltà che ha dovuto affrontare per interpretarlo nella pellicola che gli è valsa la candidatura agli Oscar 2023.

Per interpretare Elvis Presley nel film Elvis, Austin Butler non si è di certo risparmiato. L'attore candidato agli Oscar si è impegnato al massimo affrontando anche una dieta decisamente particolare per prendere peso, situazione necessaria per interpretare nel migliore dei modi alcune sequenze del progetto diretto da Baz Luhrmann.

Secondo quanto riportato da Today, nel momento esatto in cui l'agente di Austin Butler gli ha riferito che doveva prendere peso per interpretare una delle versioni di Elvis, l'attore ha deciso di bere il gelato Häagen-Dazs dopo averlo sciolto nel microonde.

Austin Butler sull'accento di Elvis: "Voglio sbarazzarmene, ma probabilmente ho danneggiato le corde vocali"

"E' divertente per una settimana circa" ha raccontato l'attore in un'intervista rilasciata a Variety. Austin ha aggiunto: "Poi ti senti male con te stesso. All'inizio avevamo programmato di girare in ordine cronologico. Ma, soprattutto a causa del Covid, è stato semplicemente impossibile". Butler ha quindi confessato di aver indossato una tuta per alcune scene in cui ha riportato in vita Elvis.

Il gelato non è stata la sola cosa che Butler ha ingerito per continuare ad aumentare il suo peso. L'attore ha infatti raccontato di aver comprato due dozzine di ciambelle e di averle mangiate tutte. Così "ho davvero iniziato a mettere su qualche chilo", ha proseguito il protagonista di Elvis confessando di aver utilizzato la stessa strategia di Ryan Gosling. Secondo infatti quanto ancora riportato, la star canadese bevve enormi quantità di gelato per prepararsi ad un ruolo in Amabili Resti che poi non ottenne a causa di alcuni problemi con l'aspetto del personaggio.

Austin Butler si è dunque immerso nella vita di Elvis Presley per riportarlo sullo schermo, dividendo la vita della leggenda del rock attraverso i cambiamenti avvenuti nella sua voce e nei suoi movimenti nel corso degli anni. La giovane star, che domenica ha conquistato un BAFTA per la sua interpretazione, ha sottolineato: "Ho passato due anni a studiare, cercando di trovare la sua umanità nel miglior modo possibile".