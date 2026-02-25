Il film su Lance Armstrong con Austin Butler sarà prodotto da Apple

La storia di Lance Armstrong diventerà un film e a conquistare i diritti del progetto è stata Apple. Il progetto è stato al centro di un'agguerrita lotta tra i vari studios e il protagonista sarà Austin Butler, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti grazie alla sua interpretazione di Elvis Presley nel lungometraggio diretto da Baz Luhrmann.

Chi realizzerà il film sul ciclista

Alla regia del film su Lance Armstrong ci sarà Edward Berger, mentre Zach Baylin sarà impegnato nella stesura della sceneggiatura dopo aver già lavorato nel mondo dello sport con Una famiglia vincente - King Richard, in cui si raccontava la storia delle sorelle Venus e Serena Williams e il loro rapporto con il padre.

Nel team della produzione saranno poi impegnati Scott Stuber che ha lottato a lungo per ottenere il permesso di raccontare la storia del ciclista sul grande schermo, Nick Nesbitt e Berger.

Lance Armstrong, dopo essere sopravvissuto al cancro, è tornato nel mondo del ciclismo e ha vinto il Tour de France per sette volte consecutive. Dopo molti anni, tuttavia, lo sportivo ha ammesso di aver usato sostanze dopanti, ponendo così fine alla sua carriera.

Dalla storia di Elvis a quella di Lance Armstrong

Austin Butler raccoglierà l'eredità di Ben Foster che ha interpretato il ciclista nel film The Program, arrivato nelle sale nel 2015, di cui potete leggere la nostra recensione.

Butler interpreterà Armstrong

Armstrong e Stuber hanno collaborato a lungo per lo sviluppo del progetto che darà spazio a tutti i lati della storia e della carriera del controverso campione.

Austin Butler ritornerà sul set dopo i successi ottenuti grazie ai recenti progetti diretti da Darren Aronofsky, Ari Aster e Denis Villeneuve.

Tra i prossimi progetti dell'attore c'è la nuova versione di Miami Vice, targata Universal, che verrà diretta da Joseph Kosinski.

Edward Berger, invece, è attualmente impegnato nelle riprese di The Riders, film prodotto da A24 con star Brad Pitt.