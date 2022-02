Oscar 2022, Lady Gaga si congratula con i candidati dopo l'esclusione: "Vi meritate maggior riconoscimento"

Lady Gaga non se la prende troppo per non essere entrata nella rosa delle candidate come miglior attrice agli Oscar 2022 e si congratula con i colleghi che hanno ottenuto questo importante riconoscimento.

House of Gucci: un primo piano di Lady Gaga

L'interprete di House of Gucci, a sorpresa, è stata esclusa dalla rosa delle candidature agli Oscar 2022 nonostante la sua performance appassionata nel ruolo di Patrizia Reggiani.

House of Gucci ha ricevuto le nomination per il Miglior Makeup & Hairstyling, valorizzando il lavoro svolto da Göran Lundström, AnnaCarin Lock e Frederic Aspiras.

House Of Gucci, Lady Gaga: "Sul set ero inseguita dalle mosche, me le mandava Patrizia Reggiani"

Lady Gaga ha celebrato la candidatura onorando anche tutte le altre nomination con un post su Instagram in cui scrive:

"Non potrei essere più felice per un uomo che chiamo mio fratello, con cui ho lavorato negli ultimi 15 anni, @fredericaspiras, per la sua nomination in Makeup & Hairstyling per House of Gucci. Frederic è stato magico, preciso e ha dedicato mesi prima delle riprese e durante le riprese. Ha preparato dozzine di parrucche per mesi e mesi e ha fatto almeno un anno di preparazione. È un genio vivente e Freddie, siamo tutti così grati di essere anche solo vicino al tuo talento, creatività e generosità di spirito. Continui a mostrare il tuo DNA artistico, il tuo piano, la tua visione e la tua profonda connessione con la tua famiglia che ti guida all'eccellenza in ogni momento. Ti voglio bene, faccio il tifo per te".

L'attrice aggiunge: "A tutti i candidati di quest'anno, congratulazioni per tutto il vostro duro lavoro, dedizione, la vostra nomination e la VOSTRA magia - meritate tutti un importante riconoscimento per quello che è stato un paesaggio davvero meraviglioso di esibizioni e risultati lo scorso anno. La vostra dedizione durante l'emergenza, i vostri cuori enormi e la vostra capacità di raccontare storie incredibili sono stati un dono per il mondo intero durante quello che per molti è stato un periodo molto difficile. Congratulazioni amici miei. Bravi!"

Lady Gaga, in precedenza, è stata candidata agli Oscar come miglior attrice protagonista per A Star Is Born e ha ricevuto una candidatura per la miglior canzone originale con Til It Happens To You, per il documentario The Hunting Ground. Ha vinto un Oscar per la miglior canzone originale con Shallow, brano tratto d A Star Is Born.

La rosa di candidate a miglior attrice protagonista di quest'anno comprende Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye), Olivia Colman (La figlia oscura), Penélope Cruz (Madres Paralelas), Nicole Kidman (Being the Ricardos) e Kristen Stewart (Spencer).