Will Smith chiede scusa a Chris Rock per lo schiaffo degli Oscar 2022: "Ho esagerato e avevo torto"

Will Smith ha chiesto pubblicamente scusa per lo schiaffo dato a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022.

Poche ore prima l'Academy aveva annunciato che stava valutando la possibilità di applicare delle sanzioni discipilinari o di agire ufficialmente contro l'attore che poche ore dopo l'incidente ha conquistato il premio come Miglior Attore Protagonista.

In un post su Instagram Will Smith ora dichiara: "La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento durante gli Academy Award della scorsa notte è stato inaccettabile e senza scuse. Le battute sul mio conto fanno parte del mio lavoro, ma una battuta sulla condizione di salute di Jada è stata troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente".

L'attore prosegue rivolgendosi direttamente a Chris Rock: "Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho esagerato e avevo torto. Sono imbarazzato e le mie azioni non sono indicative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza".

Il comunicato di Smith prosegue quindi rivolgendo delle parole agli organizzatori della serata: "Vorrei inoltre chiedere scusa all'Academy, ai produttori dello show, a tutti i partecipanti e a tutte le persone che guardavano intorno al mondo. Vorrei chiedere scusa alla famiglia Williams e alla mia famiglia di Una famiglia vincente. Rimpiango profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato fino a quel momento un percorso grandioso per tutti noi".

L'attore ha concluso il suo messaggio semplicemente scrivendo: "Sono un lavoro in corso. Sinceramente, Will".