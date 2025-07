Chris Rock dirige il suo film più ambizioso: al via le riprese, protagonista Adam Driver

Il comico pronto a tornare dietro la macchina da presa nel film dal titolo Misty Green, con protagonista la star di Silence e House of Gucci.

Iniziano ad emergere i primi dettagli sul nuovo progetto di Chris Rock, alla regia di un film intitolato Misty Green, le cui riprese sono iniziate la scorsa settimana.

Il cast è ricco di nomi conosciuti e di talento, ma su tutti spicca la presenza di Adam Driver, che dovrebbe essere il prescelto per il ruolo da protagonista insieme a Rosalind Eleazar, il cui personaggio dà il nome al film.

Il nuovo progetto da regista di Chris Rock e il ritorno di Daniel Kaluuya

Prodotto da A24, Misty Green racconta la storia di un'ex attrice promettente la cui carriera è stata compromessa da diverse difficoltà professionali e personali. Tutto cambia quando un misterioso personaggio le offre un inaspettato ritorno sulle scene.

Daniel Kaluuya in Judas and the Black Messiah

Il cast del film Misty Green comprende anche Daniel Kaluuya, a tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione sullo schermo nel film Nope di Jordan Peele.

Il binomio Chris Rock-Adam Driver per il nuovo ambizioso film del comico

Adam Driver sta vivendo un periodo della sua carriera particolarmente ricco di impegni, e dopo aver terminato le riprese di Paper Tiger di James Gray presenterà Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch alla Mostra del Cinema di Venezia. Si vocifera anche di un suo coinvolgimento nell'atteso sequel Heat 2 di Michael Mann.

Conosciuto principalmente come comico, Chris Rock ha diretto sinora tre film, tutti commedie, tra i quali Top Five, uscito nel 2014, considerato dalla critica come il migliore della sua filmografia da regista.

Dopo il debutto nel 2003 con Head of State, Chris Rock è tornato dietro la macchina da presa nel 2007 con Manuale d'infedeltà per uomini sposati, remake del film francese di Rohmer dal titolo L'amore il pomeriggio.