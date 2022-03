Chris Rock: dopo lo schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022 aumentano le vendite dei biglietti dei suoi show

Essere stato schiaffeggiato da Will Smith sul palco degli Oscar 2022 ha avuto per Chris Rock una conseguenza positiva: le vendite dei biglietti del suo tour di spettacoli dal vivo sono aumentate esponenzialmente.

Un sito specializzato proprio nella rivendita di biglietti, TickPick, ha scritto online: "Abbiamo venduto più biglietti per vedere Chris Rock nel corso di una notte rispetto a quanto accaduto nell'intero mese scorso".

Il sito TickPick ha inoltre sottolineato online che il prezzo per poter acquistare un biglietto degli show di Chris Rock nelle date in cui è attualmente sold out, dovendosi quindi affidare a chi ha già prenotato il proprio posto ed è attualmente disposto a cederlo, sarebbe aumentato da 46 dollari a un minimo di 341 dollari.

Chris Rock, dopo la sua partecipazione alla cerimonia degli Oscar che l'ha visto inaspettatamente protagonista a causa della reazione violenta di Will Smith, sarà impegnato dal 30 marzo fino ad aprile con sei show al Wilbur Theatre di Boston, prima di dare ufficialmente il via all'Ego Death World Tour il 2 aprile.

L'attore sarà poi impegnato in oltre 30 città nordamericane, ritornando di fronte a un pubblico dal vivo a distanza di cinque anni dal suo ultimo tour.

Rock sarà protagonisra di 38 date che lo porteranno in città come Las Vegas, Chicago, New York, Toronto, Atlantic City e Denver prima di concludere i suoi impegni il 17 novembre a Los Angeles, sul palco del Dolby Theatre.