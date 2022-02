Oscar 2022: Andrew Garfield ha ricevuto sms affettuosi da Tom Holland e Tobey Maguire

Messaggi affettuosi da parte dei colleghi Spider-Man Tom Holland e Tobey Maguire non sono mancati a Andrew Garfield dopo la nomination agli Oscar 2022 per Tick, tick... Boom!

L'esperienza sul set di Spider-Man ha unito le sue star. Così, quando Andrew Garfield ha ricevuto la candidatura agli Oscar 2022 per la sua performance nel musical Tick, Tick.. Boom!, i colleghi Tom Holland e Tobey Maguire si sono affrettati a inviargli affettuosi sms di congratulazioni.

Tick, Tick... Boom!: Andrew Garfield durante una scena del film

Andrew Garfield ha rivelato durante i podcast "Happy Sad Confused" che i suoi co-protagonisti di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Tobey Maguire, gli hanno inviato messaggi di testo "dolcissimi" per complimentarsi.

"Sì!" ha esclamato Garfield quando gli è stato chiesto se avesse sentito dai suoi colleghi attori di Spider-Man dopo la sua nomination all'Oscar. "Ho ricevuto messaggi affettuosi da Tom e Tobey. Molto, molto dolci. I fratelli Spider sono in azione oggi e sono stati molto, molto di supporto".

Riunire tre generazioni di Uomini Ragno in Spider-Man: No Way Home ha dato i suoi frutti alla Sony Pictures: il film ha incassato oltre 750 milioni negli Stati Uniti diventando il quarto incasso della storia negli USA. Al botteghino mondiale, No Way Home ha incassato 1,7 miliardi diventando il maggior incasso nella storia della Sony. Andrew Garfield ha rivelato il mese scorso che è aperto a tornare ancora nel ruolo di Peter Parker insieme ai suoi due co-protagonisti:

Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield svela le uniche persone a cui aveva svelato la sua presenza

"In termini di andare avanti con il personaggio, sì, sono decisamente aperto a questo. Di nuovo dovrebbe essere qualcosa di davvero unico, molto speciale, al servizio del pubblico e al servizio del personaggio. C'è qualcosa di giocoso, unico, strano e inaspettato da fare. Non sono sicuro di cosa sia, ma se riuscissimo a capirlo sarebbe molto divertente".

L'attore ha aggiunto: "Mi piacerebbe continuare a lavorare con Tobey Maguire e con Tom Holland. Quel tipo di dinamica a tre fratelli è così gustosa".