Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield svela le uniche persone a cui aveva svelato la sua presenza

Andrew Garfield ha svelato le uniche tre persone a cui aveva svelato la sua partecipazione al film Spider-Man: No Way Home.

L'attore è stato ospite del talk show di Ellen DeGeneres e ha raccontato qualche dettaglio della sua esperienza.

L'attore britannico, molto divertito, ha confermato che non ha rivelato nulla per ben due anni. Andrew Garfield ha raccontato parlando di Spider-Man: No Way Home: "Ho mentito alle persone per due anni. Ho mentito a internet per due anni ed è stato grandioso".

L'interprete di Peter Parker ha sottolineato che solo tre persone sapevano del suo ritorno nel mondo della Marvel: suo padre, suo fratello e sua madre. Garfield ha sottolineato: "Mantenere il segreto è stato divertente. Mi sembrava di far parte di un team che stava organizzando una festa di compleanno a sorpresa per alcune persone che sapevo l'avrebbero apprezzato".

In un'intervista rilasciata alcune settimane fa, la star britannica aveva ammesso di aver mentito più volte anche a Emma Stone, sua co-star nei film dedicati alle avventure di Spider-Man e sua ex nella vita reale. L'attrice, che ha mantenuto un ottimo rapporto di amicizia con Andrew, gli aveva chiesto più volte se era stato coinvolto nelle riprese del terzo film con Tom Holland nel ruolo di Peter Parker, ricevendo sempre una risposta negativa.