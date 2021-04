Oscar 2021: Una donna promettente, a Emerald Fennell il premio per la Miglior Sceneggiatura Originale

Una donna promettente, film rivelazione degli Oscar 2021, ha portato a casa il premio per la Miglior Sceneggiatura Originale andato alla regista e sceneggiatrice, l'esordiente Emerald Fennell.

Una donna promettente: un primo piano di Carey Mulligan

La Fennell, presente a Los Angeles insieme all'attrice Carey Mulligan, candidata a miglior attrice protagonista, è la prima donna a vincere un Oscar per la sceneggiatura dal 2008, anno in cui fu Diablo Cody a trionfare.

"Oh mio Dio, è così pesante ed è così freddo, lo sto mettendo giù", ha esclamato l'autrice inglese, visibilmente incita. "Mi hanno detto di scrivere un discorso, ma non l'ho fatto perché non pensavo che sarebbe mai successo. Questo film è stato realizzato dalle persone più incredibili del mondo che lo hanno fatto in 23 giorni e ci hanno portato il loro completo genio, amore e umorismo".

Una donna promettente, candidato a cinque premi Oscar, racconta la storia di Cassie (Carey Mulligan), che lavora come barista e ha abbandonato gli studi in medicina dopo che la migliore amica si è suicidata in seguito a una violenza sessuale. Per vendicarsi, Cassie attira gli uomini con intenzioni non particolarmente pacifiche. Un suo ex compagno di studi, Ryan (Bo Burnham), rientra nella sua vita e sembra aprire le porte a una possibile speranza di guarigione fino a quando nuovi dettagli sulla morte della sua migliore amica fanno infuriare Cassie e la portano a una decisione estrema.

"Volevo scrivere qualcosa che non sembrasse amaro come una medicina, che fosse accessibile, avvincente e divertente, anche nella sua cupezza", ha dichiarato Emerald Fennell al Times. "Un film che chiunque potrebbe guardare e discutere: un popcorn movie velenoso".