Oscar 2020: Pedro Almodovar si è lasciato sfuggire un segreto sui premi?

Durante la cerimonia dei Premi Goya 2020, il regista spagnolo Pedro Almodovar si è lasciato sfuggire un piccolo segreto riferito alla prossima cerimonia degli Oscar 2020, durante un'intervista sul tappeto rosso insieme all'attrice Penelope Cruz.

Il regista, che ha sfilato sul tappeto rosso dei prestigiosi premi spagnoli, stava ricordando con il giornalista Carlos Del Amor la sua vittoria agli Oscar per il film Tutto su mia madre. Durante la conversazione, Pedro Almodóvar ha svelato che Penelope Cruz consegnerà l'Oscar per il miglior film internazionale e, nonostante la cosa sia stata rivelata, l'attrice che era al suo fianco l'ha subito redarguito. Penelope Cruz ha, infatti, ricordato al regista e amico che questa notizia doveva essere riservata fino alla premiazione del prossimo 9 febbraio.

Pedro Almodovar è, tra l'altro, candidato agli Oscar 2020 per il suo film Dolor y Gloria, che ha ottenuto un enorme successo ai Premi Goya 2020, vincendo ben 7 statuette per miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista (Antonio Banderas), migliore attrice non protagonista (Julieta Serrano), migliore montaggio (Teresa Font), migliore colonna sonora (Alberto Iglesias) e migliore sceneggiatura originale (Pedro Almodóvar).

Il regista spagnolo non vinceva un Goya dal 2007, con il suo film Volver, e ha così raggiunto quota 10 dopo questa fantastica e proficua serata. Sarà un trionfo anche agli Oscar?