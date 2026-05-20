Pedro Almodóvar a Cannes: “Gli Stati Uniti non sono una democrazia al momento”

Il regista ha presentato all'ultimo Festival di Cannes il suo nuovo film, Amarga Navidad, che uscirà giovedì 21 maggio nelle sale italiane, e non ha risparmiato dure critiche all'amministrazione Trump

Pedro Almodóvar ha lanciato dure critiche contro Donald Trump durante la conferenza stampa di Amarga Navidad, il suo nuovo film presentato al Festival di Cannes.

Il regista spagnolo ha dichiarato che "l'Europa non deve mai essere sottomessa a Trump", parole che hanno provocato un lungo applauso da parte della stampa internazionale presente all'incontro.

L'intervento di Almodóvar è arrivato in risposta a una domanda sui timori legati alla censura, sia negli Stati Uniti sia in Francia, dove negli ultimi mesi si sono accese polemiche attorno a Canal+ e alle presunte pressioni nei confronti degli artisti che hanno criticato gli azionisti della compagnia.

Julueta: Pedro Almodovar durante la conferenza a Cannes

L'attacco a Trump: "Gli Stati Uniti non sono una democrazia"

Le dichiarazioni più forti del regista sono arrivate proprio parlando dell'attuale situazione politica americana. "Le persone sono chiaramente molto spaventate", ha affermato Almodóvar, aggiungendo: "Gli Stati Uniti non sono una democrazia al momento".

Secondo il regista spagnolo, il sistema democratico americano avrebbe finito per favorire l'ascesa di una forma di potere che lui definisce "totalitaria", pur nata attraverso regolari elezioni democratiche. "È un paradosso estremamente triste", ha aggiunto Almodóvar, definendo la situazione politica americana "struggente e profondamente ironica".

Amarga Navidad: un primo piano di Milena Smith

"Gli artisti hanno il dovere morale di parlare"

Durante la conferenza, il regista ha invitato il mondo artistico a non restare in silenzio di fronte alla situazione politica e culturale contemporanea: "Non voglio giudicare nessuno, ma penso che gli artisti debbano esprimersi sulla società in cui vivono. È un dovere morale".

Secondo Almodóvar, il silenzio e la paura rappresentano segnali preoccupanti per la democrazia: "Quando prevalgono censura e timore significa che qualcosa sta andando molto male. È il segno che la democrazia si sta sgretolando". Il cineasta ha poi esortato gli artisti "a fare da scudo contro questa follia", sottolineando come il ruolo dei creativi sia anche quello di prendere posizione nei momenti più delicati della storia contemporanea.

Amarga Navidad, la trama del nuovo film di Almodovar

Dopo la morte della madre, la direttrice pubblicitaria Elsa si immerge nel lavoro per sopravvivere. Quando un attacco di panico la costringe a prendersi una pausa, decide di andare a Lanzarote con l'amica Patricia, mentre il suo compagno Bonifacio rimane da solo a Madrid. Sull'isola, le loro esperienze rispecchiano la storia di uno sceneggiatore e di un regista, mescolando i confini tra vita e arte nello stile caratteristico di Pedro Almodóvar.