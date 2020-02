Oscar 2020: Maya Rudolph e Kristen Wiig in un insolito momento musical

Per allentare la tensione degli Oscar 2020 scendono in campo Maya Rudolph e Kristen Wiig, che conquistano il meglio di Hollywood con uno sketch in pieno stile Saturday Night Live. La coppia arriva sul palco per presentare i premi alla Miglior scenografia e i Migliori costumi, non prima di aver lanciato un appello a tutti i registi presenti in teatro.

Le due attrici comiche entrano in scena con facce buie e proclamano di essere veramente arrabbiate. Si lanciano un botta e risposta su quanto non ce la facciano proprio ad annunciare questi premi, poi si girano di spalle come per lasciare il palco, ma sappiamo che da loro possiamo aspettarci veramente di tutto. Infatti tornano sui loro passi e spiegano: "Sappiamo che ci sono molti registi qui stasera. Volevamo far loro sapere che facciamo altro oltre la commedia."

La regia a questo punto taglia su Quentin Tarantino e Martin Scorsese, che se la ride di gusto. Viene quindi annunciato il premio per la Miglior sceneggiatura, andata a Nancy Haigh per C'era una volta a... Hollywood e la coppia si prepara per passare ai costumi, ma che fretta c'è?

Oscar 2020: tutti i premi e i vincitori di questa edizione!

Dopo aver messo in mostra le proprie doti recitative, Maya Rudolph e Kristen Wiig si prendono gli Oscar 2020 con uno stacchetto musicale impazzito, un mash up di canzoni celebri cantante in mille stili diversi. Terminata la performance arriva il momento di annunciare il vincitore per i Migliori costumi, ovvero Jaqueline Duran per il film Piccole Donne.