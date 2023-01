Maya Rudolph sarà la nuova testimonial di M&M's, il marchio vuole promuovere diversità e inclusione

Maya Rudolph sostituirà le celebri caramelle parlanti di M&M's come nuova portavoce del marchio; una scelta del genere non è per niente casuale.

Non si può parlare di M&M's senza pensare, almeno per un secondo, alle caramelle parlanti che per anni hanno sponsorizzato questo prodotto in tutti i modi possibili. La loro comicità è diventata un simbolo nel simbolo, complice un'immediatezza che si è fatta ben presto generazionale. La celebre azienda di dolciumi ha però deciso di mescolare le carte in tavola dopo anni, coinvolgendo Maya Rudolph.

Loot - Una fortuna: Maya Rudolph in un'immagine della serie

Nelle nuove pubblicità delle M&M's avremo Maya Rudolph al posto delle classiche caramelle parlanti che da sempre hanno promosso il prodotto al pubblico. Come mai un cambiamento del genere? Si tratta di un nuovo passo in avanti per l'azienda che sta cercando da tempo di promuovere diversità e inclusione.

"America, parliamo. Nell'ultimo anno abbiamo apportato alcune modifiche ai nostri amati portavoce. Non eravamo sicuri che qualcuno se ne sarebbe accorto, e sicuramente non pensavamo che avrebbe impattato in questo modo sul mondo. Ma ora abbiamo capito: anche le scarpe di una caramella possono essere polarizzanti. Questa, però, è proprio l'ultima cosa cui M&M's aspira, dal momento che ci occupiamo di riunire le persone", si legge in un recente comunicato stampa pubblicato dall'azienda sulla questione.

Maya Rudolph, quindi, sostituirà le caramelle parlanti come testimonial di M&M's, con l'obiettivo di "difendere il potere del divertimento per creare un mondo in cui tutti sentano di appartenere". Quando parlano di "scarpe polarizzanti" si riferiscono a una lamentela nei confronti di alcuni cambiamenti relativi alle scarpe dei personaggi, nello specifico i conservatori americani hanno lamentato la mancanza di "sensualità" nella Ms Brown senza tacchi a spillo e così via. La pausa delle mascotte vuole quindi rispondere a reazioni del genere senza dargli più adito.