Maya Rudolph:'Jack Black era il mio insegnante d'improvvisazione'

Maya Rudolph e Jack Black si conoscono dai tempi del liceo e l'attrice ha raccontato che il collega all'epoca era il suo coach di improvvisazione al liceo. Ad unirli fu il professore di recitazione.

Forever: Maya Rudolph in una scena

I due interpreti hanno frequentato entrambi la Crossroads School a Santa Monica, una scuola nella quale studiarono anche altre star come Zooey Deschanel, Kate Hudson e Gwyneth Paltrow:"Il mio insegnante di recitazione ci mise insieme, ed è stato il mio coach di improvvisazione per una competizione che abbiamo fatto" ha svelato Rudolph al The Drew Barrymore Show.

L'ispirazione di Jack Black

L'ex comica del Saturday Night Live ha svelato che, grazie all'amico, riuscì ad avviare la propria carriera:"Mi fece entrare nella classe di improvvisazione e mi portò al mio primo show al The Groundlings [locale storico di Los Angeles nel quale hanno avviato la propria carriera numerosi comici], dove alla fine sono finita".

Jack Black in una scena di King Kong (2005)

Rudolph ha definito Jack Black una persona speciale e il profilo maggiormente ispiratore del gruppo:"È rimasto la stessa persona dal giorno in cui l'ho conosciuto. La stessa identica persona".