Oscar 2020: Luke Perry escluso dal tributo In Memoriam

Luke Perry assente dal tributo In Memoriam degli Oscar 2020. Come ogni anno l'Academy Awards ha rispettato la tradizione di omaggiare le star scomparse l'anno precedente, ma tra i nomi ricordati ne mancava uno, quello di Luke Perry. L'attore di C'era una volta a... Hollywood è scomparso lo scorso quattro marzo a causa di un ictus, ma ha virtualmente partecipato a questa edizione degli Oscar grazie alla sua parte nel film di Quentin Tarantino.

Luke Perry in una scena dell'episodio 'Minimal Loss' della serie Criminal Minds

In C'era una volta a... Hollywood, Perry ha infatti interpretato l'attore Wayne Maunder e si è trattato della sua ultima apparizione cinematografica, mentre in tv abbiamo avuto il piacere di vederlo come personaggio ricorrente nella serie Riverdale, che proprio a lui ha dedicato ogni singolo episodio successivo alla sua morte.

Tra i colleghi che lo ricordano con più fervore nei suoi ultimi giorni di lavoro c'è Brad Pitt, con il quale Perry ha collaborato proprio nel film di Tarantino. Nel numero estivo del 2019 di Esquire, Pitt descrive l'emozione che lo ha colto nel momento in cui insieme a Leonardo DiCaprio ha visto per la prima volta Luke sul set: "Eravamo come bambini in un negozio di giocattoli, perché ricordo quando andavo agli Studios e andava in onda Beverly Hills 90210, lui era un'icona, un figo per tutti noi teenager. Ho avuto questo strano colpo di eccitazione al pensiero di poter recitare con lui."

L'assenza di Luke Perry dal segmento In Memoriam degli Oscar 2020 è quindi decisamente inaspettata. L'attore scomparve circa una settimana dopo l'edizione 2019 degli Academy Awards, quindi tutti i fan si aspettavano di vedere comparire un tributo almeno nell'edizione successiva, considerando anche il ruolo avuto in C'era una volta a... Hollywood, che è valso una statuetta a Brad Pitt e aveva qualcosa come dieci nomination. Un'occasione amaramente mancata.