Oscar 2020: tutto su Leonardo DiCaprio, la star di C’era una volta a…Hollywood

Amato dai più grandi registi, il quarantacinquenne Leonardo DiCaprio è tra le star più talentuose di Hollywood e anche quest'anno fa parte della rosa dei nominati agli Oscar 2020, come miglior attore protagonista per C'era una volta a...Hollywood di Quentin Tarantino.

Nell'ultimo lavoro di Quentin Tarantino, vincitore di tre Golden Globes su 5 nomination, Leonardo DiCaprio interpreta Rick Dalton, un attore molto famoso negli anni gloriosi del western e che ora si arrabatta tra una serie tv e l'altra per cercare di mantenere in qualche modo la sua fama e, soprattutto, per continuare a vivere la sua lussuosa vita a Cielo Drive, Hollywood.

Diventato una vera e propria icona negli anni'90 per il ruolo di Jack in Titanic, Leonardo DiCaprio ha segnato moltissime tappe nella sua carriera, iniziata ad appena 16 anni nella serie tv Genitori in blue jeans. Subito dopo arrivò il suo più grande amore, il cinema nel 1994 con Buon Compleanno Mr Grape, una passione che è continuata fino ad oggi con C'era una volta a...Hollywood, passando prima per capolavori come Titanic, Romeo + Juliet, Inception, Revenant - Redivivo e tanti altri. Negli ultimi anni, inoltre, Leonardo DiCaprio non è solo famoso per le sue ottime performance attoriali, ma anche per il suo grande interesse per la salvaguardia dell'ambiente, causa a cui dedica anima e corpo con la sua fondazione Leonardo DiCaprio Foundation.

Nel corso della sua carriera, non è di certo la prima volta che Leonardo DiCaprio si aggiudica una nomination dagli Academy Awards, candidato per un totale di 6 volte all'ambita statuetta, vincendo come Miglior attore protagonista in The Revenant, di Alejandro González Iñárritu, nel 2016.

Chissà se C'era una volta a...Hollywood lo porterà nuovamente sul palco degli Oscar 2020, intanto è stato superato dal collega Taron Egerton che ha vinto il Golden Globes come miglior attore in un film commedia o musicale per Rocketman.