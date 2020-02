Brad Pitt e Jennifer Aniston avvistati insieme a un party post-Oscar

Torna l'euforia per il desiderato ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston che, dopo la notte degli Oscar 2020, sono stati avvistati allo stesso party in tarda serata, ovvero quello organizzato da Guy Oseary.

Brad Pitt, vincitore dell'Oscar come Miglior attore non protagonista, ha partecipato alla stessa festa che ha visto tra gli invitati Jennifer Aniston, nonostante i due abbiano iniziato la serata a due party diversi: lui a quello di Vanity Fair e lei al party di Netflix. In tarda serata, poi, sono stati avvistati al party di Guy Oseary ma, da quanto dicono le testimonianze, i due non si sono parlati granché.

Brad Pitt, infatti, avrebbe passato la maggior parte del tempo con il collega Leonardo DiCaprio, protagonista di C'era una volta a...Hollywood, e con il regista Martin Scorsese. Jennifer Aniston era molto vicina, ma i due non hanno interagito durane la serata.

Tiffany Haddish and Brad Pitt pose together inside the 2020 Vanity Fair #Oscars party. pic.twitter.com/6z60okfpq5 — Pop Crave (@PopCraveMusic) February 10, 2020

Jennifer Aniston, Amanda Anka and @CourteneyCox at the Netflix Oscars after party pic.twitter.com/BshCHjnd2a — eunice (@gay4jenaniston) February 10, 2020

Brad Pitt e Jennifer Aniston: la reazione di lui ai video virali sulla ex coppia

I due ex, in questi ultimi mesi, hanno fatto parlare il web e tutti i loro fan per via delle foto scattate durante i Golden Globes e gli Screen Actors Guild Awards, dove sono stati visti in atteggiamenti molto affettuosi. Entrambi gli attori hanno riso molto sui rumors che li volevano riuniti in una nuova storia d'amore, quindi sembra che i fan rimarranno delusi ancora una volta sapendo che tra Brad Pitt e Jennifer Aniston al momento non si è riaccesa nessuna scintilla.