Brad Pitt e Jennifer Aniston: la reazione di lui ai video virali sulla ex coppia

Brad Pitt e Jennifer Aniston festeggiano insieme i SAG Awards 2020

Brad Pitt ha commentato le reazioni ai video e le foto in cui interagisce con Jennifer Aniston. I due, sposati dal 2000 al 2005, sono stati fotografati mentre parlavano alla cerimonia degli Screen Actors Guild Awards, e molti internauti hanno commentato gli scatti sperando in un ritorno di fiamma. Stando a HollywoodLife, che riporta quanto detto in un'intervista a Entertainment Tonight, Pitt si dichiara "felicemente ingenuo" per quanto riguarda la percezione di quelle foto, e intende rimanerlo. La Aniston, dal canto suo, non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo.

A destare curiosità durante la notte dei SAG Awards è stato anche il discorso di ringraziamento di Brad Pitt, premiato come miglior non protagonista per la sua performance in C'era una volta a... Hollywood. Parlando del suo personaggio, uno stuntman sul viale del tramonto, ha ironizzato sulle difficoltà del ruolo: "Fuma erba, si toglie la maglietta, non va d'accordo con la moglie." Quest'ultima parte è stata letta come una frecciatina nei confronti di Angelina Jolie, da cui l'attore ha divorziato nel 2019 dopo quasi cinque anni di matrimonio. Lei non ha commentato le parole dell'ex-marito, ma i due sarebbero in buoni rapporti secondo la stampa americana.

Per quanto riguarda Jennifer Aniston, anch'ella vincitrice ai SAG (miglior attrice in una serie drammatica per The Morning Show, programma di punta di Apple Tv+), si è separata dal secondo marito Justin Theroux nel 2017, e la sua amicizia con Brad Pitt sarebbe migliorata dopo il recente divorzio di lui. I due hanno recitato insieme in un memorabile episodio di Friends nel 2001, durante l'ottava stagione della celebre sitcom: Pitt interpreta Will, un ex-compagno di scuola di Monica, Ross e Rachel che fondò un vero e proprio club contro quest'ultima, rea di averlo preso in giro per il suo sovrappeso. Per vendicarsi, Will sparse la voce che Rachel era un'ermafrodita.