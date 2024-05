Brad Pitt: il suo film sulla Formula Uno costerà oltre 300 milioni

Budget stratosferico per la nuova pellicola che vedrà protagonista Brad Pitt. Il divo è impegnato da mesi nella realizzazione di un film intitolato provvisoriamente Apex ambientato nel mondo della Formula Uno. Secondo un report di Puck, il budget del lungometraggio prodotto da Apple e diretto da Joseph Kosinski, a seguito di continui ritardi produttivi, sarebbe lievitato a oltre 300 milioni.

Per adesso, _Apex: non ha né una data di uscita certa né un distributore cinematografico, anche se Apple ha iniziato a contattare IMAX per la prenotazione degli schermi. Sony e Warner Bros. sono considerate le favorite per aggiudicarsi il film, ma al momento le trattative sarebbero ancora in corso.

Brad Pitt a Silverstone durante le riprese del suo film sulla Formula 1

Secondo Puck, "quel progetto era talmente ambizioso, e tutti i soggetti coinvolti volevano così tanti soldi in anticipo, che nessuno studio tradizionale poteva toccarlo. E ora, per ironia della sorte, Apple ha chiesto ai potenziali distributori dello studio quando avrebbero fatto uscire il film se fossero stati scelti come distributori".

Che cosa sappiamo di Apex

Secondo le prime anticipazioni, Apex vederà nel cast, accanto a Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon e Tobias Menzies.

Al centro della storia troviamo un pilota esperto (Pitt) che abbandona il pensionamento per fare da mentore a un pilota più giovane (Damson Idris) e dar vita al suo ultimo tentativo di gloria in pista.

Per il film, Joseph Kosinski e la sua troupe hanno sviluppato la più piccola telecamera mobile da 6K mai progettata per portare lo spettatore nella cabina di pilotaggio. La tecnologia utilizzata in questo film non è mai stata utilizzata prima in un lungometraggio, come rivela World of Reel.