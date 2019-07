Oscar 2020, l'Academy invita Lady Gaga e Tom Holland tra i nuovi giurati

Per gli Oscar 2020 l'Academy ha invitato moltissimi nuovi giurati, con alcuni nomi che spiccano sugli altri come quello di Lady Gaga e Tom Holland.

Per gli Oscar 2020 l'Academy ha nominato 842 nuovi giurati, ben ripartiti tra 59 Paesi in giro per il mondo, appartenenti a diversi gruppi etnici, uomini ma soprattutto donne - che quest'anno rappresenteranno un buon 50% della giuria.

A proposito di donne, tra i nomi degli invitati spicca Lady Gaga, che nel 2019 si è portata a casa il primo Oscar per A Star Is Born, ma ci sono anche quello di Claire Foy ed Elisabeth Moss. Tom Holland, che da oggi è al cinema nelle sale USA con Spider-Man: Far From Home, sarà forse il più giovane giurato che l'Academy abbia mai avuto. E non posso passare in secondo piano neppure i nomi di Sterling K. Brown, Alexander Skarsgård o dei registi Katsuhiro Otomo (famoso per Akira) e Jean-Louis Trintignant, invitato ora per la prima volta nonostante la lunghissima carriera.

Inoltre, come sappiamo già, l'Academy ha allungato anche l'elenco di nuovi giurati italiani, chiamando a partecipare alle votazioni per le statuette più contese del cinema volti più o meno noti dell'entertainment di casa nostra, come Carlo Verdone e, anche in questo caso solo per la prima volta nonostante la popolarità oltreoceano, Giancarlo Giannini.

Quello su cui l'Academy vuole concentrare l'attenzione è il fatto che si tratterà di un'edizione a tema inclusione, in qualche modo. Nei grafici che accompagnano la nomina dei nuovi membri, sul sito ufficiale, viene sottolineato come la presenza femminile sia arrivata a quota 50% nel 2020, contro il 25% del 2015 e il 32% del 2019. Così come anche la percentuale di persone di colore è salita al 29%, contro l'8% di soli 4 anni fa e il 16% del 2019.