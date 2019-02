Oscar 2019: gli esilaranti honest trailer dei film nominati!

Gli autori del canale YouTube Screen Junkies hanno realizzato un altro spassoso honest trailer, un divertente riepilogo dei lungometraggi nominati ai premi Oscar 2019 nella categoria Miglior Film.

L'Academy ha vissuto un periodo turbolento prima di arrivare alla cerimonia del 2019, partendo dal fiasco dell'idea di premiare il Best Popular Film, passando per la rinuncia di Kevin Hart alla conduzione a causa di alcune battute omofobe e alla sgradevole decisione di consegnare alcuni premi importanti durante le pubblicità, per fortuna revocata.

Anche alcuni film nominati hanno avuto storie molto travagliate, tra cui Bohemian Rhapsody, con tutte le problematiche che riguardano il regista 'originale' Bryan Singer; o la rappresentazione di Don Shirley in Green Book, che è stata molto criticata dai parenti dell'uomo. Il canale Screen Junkies si sofferma su tutto questo, anche lanciando una frecciatina ai fan della Marvel che non sono soddisfatti della nomination a Black Panther ("cos'ha di speciale?").

In chiusura di video, lo staff di Screen Junkies ha parlato anche dei titoli e nomi snobbati in questa edizione, come A Beautiful Day con Joaquin Phoenix o la sacrosanta nomination come Miglior Attrice Protagonista a Toni Collette per Hereditary - Le radici del male, uno degli horror più amati della passata stagione.

Ecco lo spassoso video intero: