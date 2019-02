Oscar 2019: l'Academy ci ripensa, nessun premio durante le pubblicità!

Finalmente l'Academy ha deciso: gli Oscar 2019 saranno consegnati interamente live, nessun premio verrà assegnato durante le pubblicità! Dopo anni di perdita di ascolti, la ABC ha pensato a un modo per dare una 'rinfrescata' al format, per ravvivare lo show e renderlo meno lungo e impegnativo.

La scorsa estate l'Academy aveva annunciato che alcuni premi sarebbero stati consegnati durante la pubblicità, per far rientrare la serata in tre ore di diretta. L'idea non è piaciuta quasi a nessuno, soprattutto dopo la comunicazione delle categorie che sarebbero state 'scartate' dalla serata principale: Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Miglior Cortometraggio live action e Miglior Trucco. Tantissime personalità di Hollywood hanno quindi firmato una lettera all'Academy pregandoli di cambiare idea e tornare alla versione classica dello show.

Il portale Variety ha riportato che, dopo un incontro nella giornata di giovedì tra l'Academy e alcuni direttori della fotografia di peso, è stato deciso di rimettere tutte e 24 le categorie live all'interno dello show.

L'organizzazione ha provato a spiegare la scelta e a giustificarla, ma sarebbe stato davvero difficile convincere l'opinione pubblica della giustizia della decisione, molti avevano infatti definito la scelta irrispettosa per le categorie in questione. A intervenire subito era stato Alfonso Cuarón con un tweet molto critico riguardo a certi "premi nascosti", seguito a ruota da Guillermo del Toro, Stephen King e Russell Crowe. A seguire, la famosa lettera è stata firmata da personalità come Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Spike Lee, Spike Jonze, dove tutti in coro avevano chiesto maggiore rispetto per i lavoratori del settore perchè la proposta non poteva che essere: "un insulto per quelli di noi che hanno dedicato la vita e tanta passione alla professione scelta".