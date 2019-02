Oscar 2019: tutti i film candidati in un supercut emozionante

In attesa degli Oscar 2019, celebriamo gli otto film candidati con uno speciale supercut video. Tra re e regine, cinecomic e ballate romantiche, abbracci familiari e indimenticabili canzoni, ecco come ci prepariamo a vivere le emozioni della Notte degli Oscar.

Quest'anno i titoli in competizione per la vittoria dell'Oscar come Miglior Film sono otto, tutti molto amati da pubblico e critica, a partire proprio da quel Bohemian Rhapsody che ha fatto cantare per mesi le canzoni più popolari dei Queen al mondo intero. Il particolare biopic con Rami Malek nel ruolo protagonista di Freddie Mercury ha ricevuto anche altre quattro nomination, tra cui Miglior Attore e Miglior Montaggio.

Leggi anche: Oscar 2019: le previsioni sui vincitori

A seguire troviamo il film in costume La favorita, firmato da Yorgos Lanthimos ed interpretato da un cast d'eccezione che mette in scena una vera e propria guerra di talenti tutta al femminile con Emma Stone, Olivia Colman e Rachel Weisz. Altro film importante dell'ultima stagione nominato come Miglior Film è Roma di Alfonso Cuarón, unico film nella rosa dei papabili vincitori ad essere distribuito dalla piattaforma streaming di Netflix.

BlacKkKlansman è stato celebrato dall'academy con ben sei nomination agli Oscar 2019, tra cui Miglior Film e Miglior Regia a Spike Lee, nominato per la prima volta nonostante i tanti film importanti realizzati in molti anni di carriera. Altro film nella categoria è Green Book di Peter Farrelly, di Peter Farrelly, in cui troviamo le straordinarie performance di Viggo Mortensen e Mahershala Ali. E a proposito di performance straordinarie, altro titolo della rosa dei papabili miglior film 2019 è Vice - L'uomo nell'ombra, film diretto da Adam McKay ed incentrato sulla figura di Dick Chaney che nel film è interpretato magristralmente da Christian Bale.

Gli Oscar 2019 passeranno alla storia per aver nominato nella categoria principale un cinefumetto quale Black Panther, primo film del suo genere che riesce ad ottenere questo prestigioso traguardo. Infine troviamo in competizione anche A Star Is Born diretto ed interpretato da Bradley Cooper, il quale fa coppia con la vera stella del film, Stefani Joanne Angelina Germanotta in arte Lady Gaga. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro montaggio video e vi auguriamo buona notte degli Oscar. Ecco il video: