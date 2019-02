Oscar 2019: Bohemian Rhapsody vince 4 premi

Dopo la straordinaria accoglienza da parte del pubblico internazionale, Bohemian Rhapsody era uno dei favoriti agli Oscar 2019: le sue cinque candidature si sono trasformate in quattro premi, l'unico a non concretizzarsi è stato il premio per il miglior film andato al rivale Green Book.

Bohemian Rhapsody ha visto trionfare la star Rami Malek, la cui mimetica interpretazione di Freddie Mercury gli è valsa l'Oscar 2019 come Miglior Attore Protagonista e il suo festeggiamento a suon di baci alla collega Lucy Boynton ha fatto sognare gli spettatori della Cerimonia di Consegna degli Oscar.

Bohemian Rhapsody ha, inoltre, conquistato altri premi Oscar 2019 per il Miglior Montaggio (John Ottman), Montaggio Sonoro e Missaggio Sonoro, il tutto sotto gli occhi dei Queen che hanno aperto la cerimonia con una coinvolgente performance rock.

Il trionfo di Bohemian Rhapsody agli Oscar, trionfo pavimentato da una lunga serie di riconoscimenti, è stato alimentato dalle polemiche legate alla presenza invadente del regista Bryan Singer, licenziato a due settimane dalla fine delle riprese, ma legato comunque al film. Singer, su cui pendono numerose accuse di molestie da parte di minori, ha polemizzato pesantemente di fronte alla scelta di Rami Malek e della produzione di "scaricarlo". Lo stesso Brian May, chitarrista dei Queen e produttore di Bohemian Rhapsody, ha negato che fosse di Singer il merito della buona riuscita del film. Nonostante le controverse e le numerose inesattezze storiche contenute in Bohemian Rhapsody, il pubblico continua ad amare facendogli infrangere primati su primati e Rami Malek è ormai diventato una star globale tanto che qualcuno ipotizza la possibilità di un sequel.

