Oscar 2019: i Queen aprono la cerimonia e infiammano la platea di star (video)

La cerimonia degli Oscar 2019 sarà ricordata per la ruggente performance che ha inaugurato la kermesse: i Queen, accompagnati da Adam Lambert, hanno aperto la serata eseguendo due dei loro brani più celebri, "We Will Rock You" e "We Are the Champions."

Il Dolby Theatre si è trasformato in un'arena rock per quattro lunghi minuti spingendo il parterre di star presenti alla cerimonia degli Oscar 2019 ad alzarsi in piedi per cantare e ballare. Tra i più scatenati per l'esibizione dei Queen Javier Bardem, ma anche Lady Gaga, Bradley Cooper, Allison Janney, Jordan Peele, Mike Myers, Amy Adams e Glenn Close hanno dimostrato di gradire molto la performance, mentre Christian Bale, candidato come miglior attore per Vice, ha seguito sornione insieme alla moglie.

What did you think of Queen opening the #Oscars with Adam Lambert? https://t.co/cCHUK0L9O4 pic.twitter.com/E3hZYN14Lt — Hollywood Reporter (@THR) 25 febbraio 2019

A battere il favorito Bale è stato proprio l'interprete di Bohemian Rhapsody Rami Malek, che si è calato nei panni del compianto leader dei Queen, Freddie Mercury, grazie a una incredibile trasformazione fisica. Rami Malek ha condiviso l'Oscar come Miglior Attore con la fidanzata Lucy Boynton, che in Bohemian Rhapsody interpreta Mary Austin, prima fidanzata di Freddie Mercury che gli rimase accanto anche dopo il suo outing. Malek e la Boynton, hanno festeggiato l'Oscar con un bacio appassionato divenuto virale: i due si sono conosciuti sul set del film e successivamente hanno annunciato il loro fidanzamento.

