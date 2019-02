Oscar 2019: Green Book è il miglior film dell'anno

L'Academy ha fatto la sua scelta: è Green Book a vincere l'Oscar 2019 per il Miglior Film dell'anno. La pellicola che racconta la tournée di un pianista di colore nell'America sudista negli anni '50, accompagnato da un autista italoamericano, ha conquistato il cuore del pubblico e si è aggiudicata tre statuette conquistando anche i riconoscimenti per la Miglior Sceneggiatura Originale (Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly) e per il Miglior Attore non Protagonista (Mahershala Ali).

La vittoria di Green Book come miglior film agli Oscar 2019 non è stata priva di polemica. Il film ha dovuto superare una serie di incidenti di percorso legati alle posizioni controverse del co-sceneggiatore Nick Vallelonga, figlio di Tony Vallelonga, personaggio incarnato da Viggo Mortensen, costretto a cancellare un tweet contro i Mussulmani scritto tempo prima. Lo stesso Viggo Mortensen si è trovato al centro delle polemiche per aver usato un epiteto razzista e parte della comunità black ha criticato il film per la visione stereotipata del pianista, il Dottor Shirley, messa in campo. Lo stesso Spike Lee ha reagito con rabbia all'annuncio della vittoria di Green Book, provando a lasciare la sala per protesta. Anche lui era candidato con il suo BlacKkKlansman.

Il miglior film agli Oscar 2019 Green Book racconta la storia di Tony Lip (Viggo Mortensen), un buttafuori italo-americano che viene assunto per fare da autista al dottor Don Shirley, un pianista di fama mondiale afroamericano che è in tour e terrà dei concerti in varie città degli Stati Uniti. I due devono affidarsi ala guida Negro Motorist Green Book per spostarsi seguendo i luoghi considerati sicuri negli anni Sessanta per le persone di colore, affrontando pericoli, razzismo e anche momenti inaspettati di umanità e umorismo. Green Book è diretto da Peter Farrelly (qui trovate la nostra recensione a Green Book).

