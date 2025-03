Oroscopo televisivo del weekend: ecco cosa guardare il 29 e 30 marzo in base al tuo segno zodiacale

In prima serata arriva una nuova fiction, ma tornano anche i programmi più amati e i film cult: lasciati ispirare dalle stelle e scopri cosa guardare in TV nel weekend del 29-30 marzo secondo il tuo segno zodiacale.

L'ultimo weekend di marzo è arrivato e con lui arriva quell'energia frizzante che invita a fare, decidere, scegliere. Ma se questo fine settimana la scelta più audace fosse quella di scegliere cosa guardare in tv? L'indecisione è sempre tra film e programmi TV, tra leggerezza e approfondimento o magari anche un pizzico di adrenalina. Niente paura, le stelle ci danno la dritta giusta per orientarci nel palinsesto del 29 e 30 marzo: ecco la guida segno per segno.

Tra nuove uscite e grandi classici: cosa vedere in TV questo weekend

Tra chi aspetta la nuova fiction Costanza, tratta dai libri di Alessia Gazzola (L'allieva) e chi non vuole perdersi la sfida del serale di Amici 24, il weekend è pieno di spunti. Come sempre anche tantissimi film: thriller da brivido, love story, anime e pellicole da riscoprire rendono la scelta difficile... ma per fortuna ci sono le stelle a consigliarci cosa guardare!

Ariete - Ne vedremo delle belle

Grinta e nostalgia si fondono in questo nuovo show con Carlo Conti, che riporta sul palco le grandi showgirl del passato: perfetto per il tuo spirito dinamico e curioso.

Ne vedremo delle belle è in onda sabato 29 marzo, Rai 1, ore 21.30.

Toro - Benvenuti al Sud

Per te che ami le cose semplici e autentiche, niente batte l'ironia gentile e l'atmosfera accogliente di questo classico della commedia italiana

Benvenuti al Sud è in onda domenica 30 marzo, Cine34, ore 21.00.

Gemelli - Judy

Renée Zellweger è Judy Garland

Affascinato dalle biografie brillanti, ti emozionerai con la storia intensa e struggente di Judy Garland, interpretata da una straordinaria Renée Zellweger.

Judy è in onda domenica 30 marzo, Rai Storia, ore 21.10.

Cancro - La signora dello zoo di Varsavia

Jessica Chastain in una scena del film

Per te del Cancro è impossibile non lasciarsi coinvolgere in una storia intensa e profondamente umana, che parla di coraggio e protezione in tempi oscuri.

La signora dello zoo di Varsavia è in onda domenica 30 marzo, Iris, ore 21.30.

Leone - Revenant

Leonardo Di Caprio in Revenant

Ami le sfide epiche e le storie di sopravvivenza. Leonardo DiCaprio in versione selvaggia è il protagonista perfetto per il tuo spirito combattente: non perderlo!

Revenant - Redivivo è in onda sabato 29 marzo, La7, ore 23.30.

Vergine - Indovina chi viene a cena

Hai bisogno di contenuti che ti facciano riflettere. L'inchiesta di Rai 3 è il tuo modo ideale per iniziare il weekend con la testa accesa.

Indovina chi viene a cena è in onda sabato 29 marzo, Rai 3, ore 21.20.

Bilancia - La verità è che non gli piaci abbastanza

La verità è che non gli piaci abbastanza

Eleganza e romanticismo sono i tuoi punti di forza. Ti ritrovi nei tira e molla amorosi del film: ironico, dolce e perfettamente in equilibrio con te.

La verità è che non gli piaci abbastanza è in onda domenica 30 marzo, Sky Cinema Romance, ore 21.00.

Scorpione - Halloween II - Il signore della morte

Sei attratto dal buio e dai brividi veri: questo horror cult è il viaggio perfetto nel tuo lato più inquietante e affascinato dal mistero.

Halloween II - Il signore della morte è in onda sabato 29 marzo, Italia 2, ore 21.15.

Sagittario - Capitan Tsubasa

Hai voglia di leggerezza e spirito sportivo: l'anime cult è una botta di nostalgia e avventura, perfetta per il tuo lato da eterno ragazzino.

Capitan Tsubasa è in onda sabato 29 marzo, Boing, ore 22.30.

Capricorno - Costanza

Costanza

Ambientata tra passato e presente, Costanza segue una bibliotecaria appassionata di gialli che si ritrova coinvolta in misteri da risolvere: una fiction solida e intrigante, perfetta per il tuo amore per le trame ben costruite.

Costanza debutta su Rai 1 domenica 30 marzo, ore 21.30.

Acquario - Formula per un delitto

Ami i misteri psicologici e le trame intelligenti: questo thriller ti tiene incollato mentre indaghi anche tu, da casa.

Formula per un delitto è in onda sabato 29 marzo, Iris, ore 21.13.

Pesci - Piccola peste

Hai bisogno di leggerezza e di ridere un po': il piccolo disastro combina-guai ti fa tornare bambino e ti rasserena l'anima.

Piccola peste è in onda domenica 30 marzo, TwentySeven, ore 21.18.