Oroscopo delle fiction 2025: se i protagonisti più amati della TV fossero segni zodiacali, quali sarebbero?

Il 2025 è l'anno delle grandi storie. Dalle alpi innevate di Black Out 2 a quelle che Rocco Schiavone lascia per recarsi in Sud America, dalla Napoli vivace di Mina Settembre alla Verona sorprendente e insolita di Costanza fino al Risorgimento della Milano di Belcanto. La TV italiana ci sta regalando fiction incredibili, ma soprattutto protagonisti carismatici, ironici, tormentati e chi più ne ha più ne metta.

Nel corso dell'anno ci saranno altri graditi ritorni, tra cui la sensibilità extrasensoriale di un certo commissario napoletano. Ma anche il professore di filosofia più amato del piccolo schermo. E se ognuno di loro fosse un segno zodiacale? Le stelle, a modo loro, sono sempre un po' autrici e scrivono il loro copione: scopriamo allora quale segno sarebbero i protagonisti delle fiction italiane del 2025...se fossero veri!

Ariete - Rocco Schiavone

Marco Giallini è Rocco Schiavone

Chi nasce sotto il segno dell'Ariete è impulsivo, diretto, spesso ruvido nei modi, ma sempre autentico. Esattamente come Rocco Schiavone, il vicequestore di Aosta. Sigaretta (e non solo) sempre accesa e pazienza non pervenuta: Marco Giallini lo interpreta con quella rabbia controllata che lo rende irresistibile. L'Ariete non si tira mai indietro: agisce, sbaglia, si rialza. Proprio come Rocco.

Toro - Imma Tataranni

Imma Tataranni (Vanessa Scalera)

Passo deciso, tacchi perennemente ai piedi e una determinazione fuori dal comune. Il Toro non può che essere il segno della PM di Matera, Imma Tataranni - Sostituto procuratore, che fa tremare Procura e delinquenti. Come il segno di terra, anche lei vive e lavora con concretezza e rigore, almeno nella maggior parte dei casi (qualcuno ha nominato Calogiuri?). Vanessa Scalera la rende umana e pungente, con una fermezza che non vacilla neanche di fronte alle situazioni più surreali.

Gemelli - Costanza Macallè (Costanza)

Miriam Dalmazio in Costanza

Parlare del segno dei Gemelli significa parlare di versatilità, ingegno e di mille interessi accessi allo stesso tempo. Costanza Macallè, la paleopatologa che ha il volto di Miriam Dalmazio in Costanza, ne è l'emblema perfetto: una mente brillante, una madre un po' incasinata, una donna che affronta misteri del passato con passione. In lei convivono il rigore della scienza e la leggerezza della curiosità. Gemelli, in una parola.

Cancro - Mina Settembre

Serena Rossi è Mina Settembre

Il segno del Cancro è il più empatico dello zodiaco, capace di sentire sulla sua pelle le emozioni degli altri. E chi meglio di Mina Settembre può rappresentarlo quando si parla di personaggi delle fiction del 2025? Mina (Serena Rossi) è un'assistente sociale che si fa carico di un intero quartiere con la dolcezza di una sorella maggiore che non giudica, ma accoglie. Vive di cuore, si ferisce facilmente ma trova sempre la forza di rialzarsi.

Leone - Edmond Dantès (Il Conte di Montecristo)

Edmond Dantès (Sam Claflin)

Il Leone è nato per il palcoscenico e non ama particolarmente nascondere la sua identità, di cui va fierissimo. A meno che non serva per fare una rivelazione che lasci tutti di stucco. Vendetta, tremenda vendetta. Edmond Dantès (Sam Claflin), in questo è insuperabile: tradito, rinchiuso, poi rinato dalle sue stesse ceneri. Il conte di Montecristo domina la scena con potenza e magnetismo e il suo spirito di rivalsa, unito a una certa teatralità e un forte carisma, fanno di lui il vero Leone delle fiction.

Vergine - Anna Reali (Le onde del passato)

Anna Valle è Anna Reali in Le onde del passato

Cautela, precisione, introspezione: tre ingredienti fondamentali per la Vergine, un segno che non lascia mai nulla al caso. E Anna Reali, che nella fiction Le onde del passato ha il volto di Anna Valle, si muove tra segreti familiari e verità nascoste con la calma di chi analizza prima di agire. Il suo modo razionale di affrontare il dolore la rende forte, senza mai perdere la tenerezza. Tipico della Vergine.

Bilancia - Manuela Nappi (Un passo dal cielo)

Manuela Nappi (Giusy Buscemi)

Diplomatica, affascinante e in perenne ricerca di armonia, la Bilancia trova il suo alter ego televisivo in Manuela Nappi (Giusy Buscemi). Agente di polizia tra i paesaggi mozzafiato delle Dolomiti di Un passo dal cielo, Manuela è l'equilibrio tra cuore e giustizia. Non prende decisioni a cuor leggero, ma quando lo fa è sempre con stile e profonda sensibilità.

Scorpione - Giovanni Lo Bianco (Black Out)

Alessandro Preziosi in Black Out

Giovanni Lo Bianco è enigmatico, carismatico e profondamente leale e non potrebbe che essere lui lo Scorpione delle fiction di quest'anno. Intrappolato con altri sopravvissuti in una valle isolata, affronta il caos esterno e quello dentro di sé in Black Out. Alessandro Preziosi gli presta lo sguardo cupo e il silenzio che nasconde ferite profonde. Come ogni Scorpione, è disposto a tutto per chi ama.

Sagittario - Saverio Lamanna (Màkari)

Claudio Gioè, alias Saverio Lamanna in Màkari

Esploratore per natura e mai a corto di domande, Saverio Lamanna incarna alla perfezione lo spirito del Sagittario. Ex giornalista e scrittore con il fiuto dell'investigatore, Saverio - interpretato da Claudio Gioè - affronta ogni caso con una combinazione irresistibile di ironia e curiosità. Tra le atmosfere mediterranee di Màkari e i misteri da risolvere, segue il suo istinto come fosse una bussola. Il Sagittario ama cambiare rotta, ma sempre con un ideale da inseguire. E per Saverio, la verità è la sua vera destinazione.

Capricorno - Dante Balestra (Un professore)

Un professore, Alessandro Gassman

Dante Balestra, il prof di filosofia interpretato da Alessandro Gassman in Un professore, è la perfetta incarnazione del segno del Capricorno. Insegnante rigoroso quanto basta ma profondamente umano, guida i suoi studenti con fermezza e dedizione poiché crede nel potere dell'educazione come strumento di riscatto. La sua serietà non è mai fredda: è passione trattenuta, volontà incrollabile e desiderio di lasciare un segno duraturo. Come ogni vero Capricorno, Dante non cerca l'applauso, ma il cambiamento.

Acquario - Carolina (Belcanto)

Belcanto

Ribelle gentile e sognatrice concreta: Carolina è l'Acquario che incarna la bellezza dell'essere diversi. La protagonista di Belcanto è una giovane artista che non si limita a cantare: interpreta, innova, emoziona. Con lo sguardo sempre rivolto al futuro, non ha paura di essere diversa: il suo mondo è fatto di note, sogni e libertà. Come ogni vero Acquario, ha bisogno di spazio per spiccare il volo e di ideali a cui credere.

Pesci - Luigi Alfredo Ricciardi (Il Commissario Ricciardi)

Lino Guanciale è Il Commissario Ricciardi

I Pesci vivono in una dimensione tutta loro, fatta di sensazioni profonde e malinconie che non si spiegano. Luigi Alfredo Ricciardi, commissario solitario e visionario interpretato da Lino Guanciale, incarna questa sensibilità con struggente poesia. Il Commissario Ricciardi, infatti, sente sì le ultime parole dei defunti, ma il suo vero tormento è l'amore che non riesce ad afferrare. Un vero Pesci: empatico, introverso, struggente.