Ne vedremo delle belle, Carlo Conti vuole il trash ma spegne la bomba Marini in polemica con la giuria

Su Rai Uno è andata in onda la prima puntata del nuovo show del sabato sera. Protagoniste, dieci ex showgirl pronte a sfidarsi a suon di ballo, canto, musical. Almeno in teoria.

Prendi dieci ex showgirl del piccolo schermo, mescolale tra loro e aspetta di vedere come reagiscono gli ingredienti. Nel frattempo però, se vuoi che la ricetta riesca bene, ricordati di rispettare il seguente passaggio: mettici una giuria che sappia "cucinarle" a dovere. Perché dieci prime donne assetate di palco, per dare il massimo e buttare la maschera, hanno bisogno di giurati che le stuzzichino. Ma soprattutto: hanno bisogno di un conduttore che cavalchi la polemica quando arriva, anziché troncare tutto sul nascere.

Esattamente il contrario di quanto avvenuto ieri sera su Rai Uno durante la prima puntata di Ne vedremo delle belle, il nuovo show del sabato sera condotto da Carlo Conti.

Le protagoniste, la giuria e le clip al veleno

Il conduttore Carlo Conti

Protagoniste del programma dieci donne dello spettacolo, sogno degli italiani tra gli anni '90 e 2000, pronte a sfidarsi a suon di ballo, canto, musical. Almeno in teoria, dato che su quel palco, di ballo e di canto s'è vista al massimo l'imitazione.

Questo il cast: Valeria Marini, Pamela Prati, Veronica Maya, Patrizia Pellegrino, Lorenza Mario, Angela Melillo, Carmen Russo, Matilde Brandi, Adriana Volpe e Laura Freddi. In giuria invece, Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.

Sulla carta, gli elementi c'erano tutti: le rivalità mai sopite, la voglia di riscatto, l'ego che si vede a occhio nudo dall'emisfero australe. Purtroppo però, le clip gettavano ami che non sono stati raccolti in studio, dove le concorrenti si sono riempite di belle parole per tutto il tempo e i giurati hanno sorvolato preferendo qualche battuta innocua. Eppure di carognate ce n'erano: la Brandi che litiga col coreografo Fabrizio Mainini, la Marini che in una sola clip riesce a dire che la Prati era gelosa di lei e la Pellegrino compra i follower, la Prati diva che non teme nessuno, la Melillo che riassume il concept dell'intero show con un: "Queste sò tutte prime donne, ma co' chi ce lo devo avé il feeling?"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le performance

Per quanto invece riguarda le performance, la farsa s'è fatta tragedia. Chi avrebbe dovuto ballare, tipo Carmen Russo, ha dovuto cantare. La Russo ha stonato tutto lo stonabile su Pelle di Diamante di Marcella Bella; meglio Laura Freddi, a cui quantomeno è riuscita l'intonazione. La prova musical, toccata a Pamela Prati vs Angela Melillo, è stata in playback; nel frattempo comunque non andava meglio nemmeno col ballo, in cui un semplice movimento di braccia sembrava già roba da Accademia. Insomma: una prova musical senza né canto né ballo, cioè esattamente quello che si dovrebbe fare in un musical. Ad aprire la puntata invece, la prova ballo: Veronica Maya e Valeria Marini si sono sfidate in una bachata che ha lasciato il segno, ovvero una ciocca di extension sul vestito della Marini. Alle altre è toccata l'intervista: Adriana Volpe e Patrizia Pellegrino a colloquio con un incontenibile Massimo Ceccherini, Lorenza Mario e Matilde Brandi con la classica foto intervista in cui viene mostrata un'immagine e ognuna deve commentare raccontandosi.

Un programma a prova di meme

Ne vedremo delle belle è un programma ideato pensando al trash che può regalarci, ad uso e servizio di meme e gif social: la ciocca di extension planata sul gonnellino della Marini, il gobbo in inglese maccheronico per il lipsync di Pamela Prati, Matilde Brandi che scambia un'immagine di Giuseppe Garibaldi per Giuseppe Verdi come una Pupa qualsiasi, l'espressione di Valeria Marini durante l'assegnazione finale dei cinque punti da parte dei tre giurati.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La polemica finale rimandata a Domenica In

Venezia 2013 - Valeria Marini sul red carpet

A proposito di Valeria Marini: le coup de théâtre è arrivato alle battute finali. Un' inviperita Marini infatti, ha protestato per i voti assegnati dalla giuria: "Faccio sempre la figura di Cenerentola", ha protestato. Dettaglio non da poco: la vittoria era appena andata alla sua storica rivale, quella per cui era ovviamente contenta, Pamela Prati. Peccato che Carlo Conti abbia preferito chiudere la puntata, rimandando all'appuntamento di oggi di Domenica In. Polemica bruciata sul nascere, appaltata al programma di Mara Venier in cui le dieci protagoniste saranno ospiti.

La prima puntata di Ne vedremo delle belle si conclude così: Conti stoppa tutto e viene mandato il recap delle tremende esibizioni. Orario stimato di chiusura, ore 23.50; orario effettivo, 23.40. Come se non bastasse, è partito un secondo recap per prendere tempo in attesa del Tg1: avremmo potuto avere la Marini furiosa, abbiamo avuto una bomba inesplosa. Proprio nel programma ideato in modo da accenderle, queste micce. Checco Zalone direbbe: "Ma è del mestiere questo?".