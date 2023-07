Oppenheimer, le prime reazioni lodano il capolavoro di Christopher Nolan: 'Stupefacente', 'Ti mette KO'

La prima mondiale di Oppenheimer, tenutasi ieri a Parigi, è stata seguita da prime reazioni entusiastiche che hanno invaso il web. Nuovo capolavoro in arrivo per Christopher Nolan col suo epico biopic incentrato sulla vita del padre della bomba atomica che vede l'irlandese Cillian Murphy nei panni del fisico J. Robert Oppeneimer. con lui nel super cast Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.

Le reazioni a Oppenheimer sui social media

Nel pezzo per il Los Angeles Times, l'ex critico Kenneth Turan ha salutato Oppenheimer come "il lavoro più impressionante di Nolan nel modo in cui combina la sua riconosciuta maestria visiva con uno dei personaggi più profondi del recente cinema americano".

Matt Maytum, vicedirettore di Total Film, ha scritto che l'ultimo film di Nolan lo ha lasciato "sbalordito", aggiungendo: "È uno studio di carattere su larga scala, con una sublime interpretazione di Cillian Murphy. Un dramma storico epico ma con una spiccata sensibilità nolana: la tensione, la struttura, il senso delle proporzioni, il sound design sorprendente, le immagini straordinarie. Stupefacente".

La scrittrice dell'Associated Press Lindsey Bahr ha definito il film "un risultato spettacolare nel suo adattamento veritiero e conciso, nelle invenzioni narrative e nelle interpretazioni sfumate di Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon e di tutti gli altri attori coinvolti".

"Sono stato totalmente assorbito da Oppenheimer, un film denso, sonoro e teso in parte sulla bomba, ma soprattutto su quanto siamo condannati", ha scritto Jonathan Dean del Sunday Times. "Che estate fortunata! Murphy è bravo, ma il cast di supporto è essenziale: Damon, Downey Jr. ed Ehrenreich aggiungono anche delle gag. Un film audace, inventivo e complesso fatto per scuotere il suo pubblico". Dean si sofferma, però, anche su un difetto del film aggiungendo: "Il rovescio della medaglia? Le donne sono servite male: Emily Blunt va oltre il suo ruolo di madre solo in un'occasione. Ma è direttamente nella mia top 3 di Nolan, insieme a Memento e The Prestige".

Robbie Collins del Telegraph ha scritto: "Sono combattuto tra l'essere riservato e misterioso riguardo a Oppenheimer o uscire allo scoperto e dire che mi ha messo KO, colpendo il mio cervello come un nucleo di plutonio e mi ha lasciato singhiozzare per i titoli di coda come se non potessi ricordare nient'altro. E per tutti coloro che si sono lamentati della mancanza di sesso nei precedenti lavori di Christopher Nolan, ragazzi, vedrete del sesso come solo Nolan sa rappresentarlo".

Oppenheimer, tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin, è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan. L'uscita italiana del drammatico biopic, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, è fissata per il 23 agosto.