Oppenheimer: Emily Blunt svela che Cillian Murphy ha saltato le cene con gli altri membri del cast

Cillian Murphy, secondo quanto svelato da Emily Blunt, durante le riprese di Oppenheimer ha saltato molte delle cene di gruppo organizzate dal cast.

L'attrice, in una nuova intervista, ha spiegato il motivo per cui il protagonista del film diretto da Christopher Nolan ha scelto di non condividere con i suoi colleghi alcune serate all'insegna del relax.

La scelta del protagonista

Oppenheimer: Cillian Muprhy in un primo piano

Emily Blunt, ricordando il periodo trascorso sul set di Oppenheimer, ha dichiarato: "Eravamo tutti nello stesso hotel in mezzo al deserto del New Mexico. C'eravamo solo noi. Io e Matt Damon eravamo compagni di stanza e dicevamo: 'Andiamo a cenare insieme!'".

L'attrice ha spiegato che Cillian Murphy non ha partecipato perché "l'enorme volume di ciò che ha dovuto affrontare e portare sulle spalle è così monumentale".

Damon, sull'argomento, ha aggiunto: "Ovviamente non voleva venire e cenare con noi. Non poteva. Il suo cervello era semplicemente troppo pieno".

In precedenza Murphy aveva spiegato che aveva cercato da tempo di ottenere un ruolo da protagonista in un lungometraggio diretto da Christopher Nolan, anche se l'impegno gli ha causato qualche pressione: "Quando hai questi ruoli, quella responsabilità, senti che in qualche modo potrebbe travolgerti".

I dettagli del film

Il thriller storico, scritto e diretto da Christopher Nolan, è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine "Kitty" Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica. La candidata all'Oscar Florence Pugh veste i panni della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence. Nel cast anche il vincitore dell'Oscar Rami Malek, l'attore, scrittore e regista otto volte candidato all'Oscar Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Matthew Modine.