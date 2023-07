Oppenheimer, Matt Damon aveva promesso alla moglie una pausa dal lavoro... 'a meno che non chiamasse Nolan'

Oppenheimer sta per arrivare nelle sale, ma sapevate che il film sul padre della bomba atomica poteva essere esplosivo in tutt'altro senso a casa di Matt Damon? L'attore aveva infatti promesso a sua moglie di prendersi una pausa dal lavoro, ma con un'eccezione: sarebbe tornato sul set se a chiamare fosse Christopher Nolan!

Quando Nolan chiama, gli attori rispondono

Non c'è nulla da fare: a certi registi proprio non si può dir di no, e tra questi si annovera ovviamente Christopher Nolan.

Il regista di Oppenheimer ha una sua schiera di fedelissimi che chiama all'appello quando ha in cantiere un nuovo progetto, ma non sempre la loro presenza è richiesta. Alcuni, come Matt Damon, non si vedevano da un po' nei suoi film, per cui quando la telefonata è arrivata, l'attore non ha esitato a dare risposta affermativa... Nonostante una promessa importante fatta a una persona molto importante.

"Questa sembrerà una storia inventata, ma vi giuro che è tutto vero" ha esordito Damon in una conversazione con Christopher Nolan, Cillian Murphy, Emily Blunt e Robert Downey Jr., come riporta anche EW!.

Oppenheimer: Matt Damon e Cillian Murphy in una scena

"Avevo promesso a mia moglie che mi sarei preso una pausa dal lavoro. Ero stato parte del cast di Interstellar, e poi Chris mi ha messo da parte per un paio di film, per cui non ero parte della rotazione... Ma durante una sessione di terapia di coppia avevo detto, e vi giuro che è vero, che l'unica eccezione a quella promessa per me sarebbe stata la chiamata di Chris Nolan. E questo senza sapere se stesse lavorando a qualche nuovo progetto, perché lui queste cose non te le dice mai. Semplicemente, un giorno prende e ti chiama, così, all'improvviso. Per cui sono stati dei divertenti 5 minuti a casa mia [quelli dopo la chiamata".

"Quindi anche la psicologia moderna ha i suoi cavilli..." ha commentato Downey.

"_Per Chris!" è stata la risposta di Damon.

Oppenheimer

Matt Damon è quindi parte della pellicola nel ruolo di Groves, il generale supervisore del Manhattan Project.

Nello stellare cast di Oppenheimer troviamo, oltre a Damon, anche i già citati Cillian Murphy, Emily Blunt e Robert Downey Jr., assieme a Florence Pugh, Rami Malek, James D'Arcy, Jason Clarke, Tim DeKay, Josh Hartnett, Matthew Modine, Dane DeHaan, Jack Quaid e tanti altri (c'è persino un cameo di Gary Oldman).

Come recita la sinossi ufficiale, il film "è un thriller storico che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare_".