Oppenheimer: esaurita in pochi giorni la versione 4K Ultra HD, Universal corre ai ripari

Esaurita in pochi giorni la versione home video in 4K Ultra HD di Oppenheimer, è corsa a rifornire i negozi negli USA in vista del Natale.

Universal Pictures Home Entertainment ha annunciato di stare lavorando per rifornire le scorte di home video di Oppenheimer in 4K Ultra HD presso i principali rivenditori americani in tempo per le festività natalizie dopo che il prodotto è andato esaurito in pochi giorni.

Oppenheimer: Robert Downey Jr. in una scena

L'hit di Christopher Nolan è arrivato nei negozi americani in formato fisico la scorsa settimana (in Italia sarà disponibile per l'acquisto dal 21 dicembre) con tre ore di materiale bonus. Al di là di questi extra, però, la funzionalità stessa è apprezzata dai cinefili nel formato 4K dato che la risoluzione è migliore di qualsiasi altro modo di visione al di fuori dei cinema. Lo stesso Nolan ha lanciato un appello ad acquistare il Blu-ray di Oppenheimer per evitare il rischio di vederlo sparire dal catalogo di uno streamer all'improvviso.

La versione in 4K di Oppenheimer è esaurita rapidamente in rivenditori come Best Buy e Amazon, scatenando una frenesia nei fan di Nolan. Secondo vari rapporti online, esemplari dell'edizione speciale "Steelcase" sono stati venduti fino a 200 dollari a copia.

Oppenheimer: lo studio ovale usato da Nolan è quello di una celebre serie comica

"Siamo felici che così tanti consumatori stiano abbracciando Oppenheimer in 4K Ultra HD e comprendiamo che alcuni rivenditori potrebbero attualmente esaurire le scorte", ha affermato la divisione home entertainment dello studio in una dichiarazione fornita a Deadline. "Universal sta lavorando per rifornire rapidamente questi rivenditori in modo che i fan possano guardare il film a casa con la migliore qualità delle immagini possibile".