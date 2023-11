Oppenheimer: lo studio ovale usato da Nolan è quello di una celebre serie comica

La scenografa di Oppenheimer Ruth De Jong è stata incaricata di costruire Los Alamos, la sede del Progetto Manhattan e il sito dei test Trinity, per il dramma sulla bomba atomica di Christopher Nolan. Ma la sua impresa più impegnativa è stata ricreare lo Studio Ovale per una sequenza del terzo atto del film.

La sequenza in questione è quella che vede l'incontro tra il Presidente Truman, interpretato da Gary Oldman, e il Robert Oppenheimer di Cillian Murphy, all'indomani dello sgancio delle due bombe atomiche in Giappone.

In occasione dell'Artisans Screening Series di Variety, la De Jong ha raccontato che in origine avrebbe dovuto girare la scena dello Studio Ovale presso la Nixon Library di Yorba Linda, in California, ma tutto è saltato sette giorni prima delle riprese.

"Ho pensato che avremmo potuto spostare [la scena] alla fine della tabella di marcia", ha raccontato, ma Oldman aveva un programma di impegni molto fitto e poteva girare solo quel giorno.

La De Jong ha quindi chiesto aiuto alla sua direttrice artistica, Samantha Englander. Sin dall'inizio, le due avevano pensato di trovare un set preesistente dello Studio Ovale. La soluzione è arrivata grazie al set della serie comica della HBO Veep.

Lo Studio Ovale di Veep non solo era stato costruito in scala, ma era già pronto all'uso e Englander lo aveva ancora tra quelli in attesa di essere riutilizzati. Tuttavia, erano necessari dei lavori di rifinitura. Per riassemblare il set ci sarebbero voluti quattro o cinque giorni, quindi De Jong ha mandato una squadra di coordinatori di cantiere a prepararlo. "Le modanature delle corone si stavano staccando. Era un disastro", ha detto De Jong.

Il team di Oppenheimer doveva ancora costruire un atrio e una sala armadi, quindi De Jong ha fatto lavorare le squadre 24 ore su 24 per cinque giorni. "Gary Oldman non ne aveva idea", ha detto. "E quando abbiamo girato la scena, la vernice era ancora fresca".