Oppenheimer, Christopher Nolan: 'Comprate il Blu-ray così nessun perfido streamer ve lo portertà via'

Christopher Nolan invita ad acquistare una copia fisica del Blu-ray di Oppenheimer per evitare che il film sparisca dagli streamer all'improvviso per un capriccio.

Oppenheimer: Matt Damon e Cillian Murphy in una scena

"Oppenheimer è stato un bel viaggio per noi e ora è giunto il momento di distribuirne una versione home video. Ci ho lavorato molto duramente per mesi", ha detto Nolan introducendo una proiezione a Los Angeles. "Sono noto per il mio amore per la sala cinematografica e ci metto tutta la vita, ma la verità è che il modo in cui il film viene fruito a casa è altrettanto importante."

La perfezione dell'home video

Christopher Nolan è entrato nel dettaglio, spiegando di aver speso molto tempo ed energia per assemblare il Blu-ray di Oppenheimer in modo da preservare la qualità sonora del film, è questo uno dei motivi per cui gli spettatori dovrebbero acquistare una copia fisica invece di aspettare che il film venga trasmesso in streaming.

"Il Cavaliere Oscuro è stato uno dei primi film in cui lo abbiamo formattato appositamente per l'uscita in Blu-ray perché all'epoca era una nuova forma", ha proseguito. "Nel caso di Oppenheimer, abbiamo dedicato molta cura alla versione Blu-ray e abbiamo provato a tradurre la fotografia e il suono, inserendoli nel regno digitale con una versione che potete acquistare e possedere, potete metterlo su uno scaffale in modo che nessun perfido servizio di streaming possa venire a rubarvelo".

Per quanto riguarda l'uscita in streaming di Oppenheimer, è possibile che debutti sul servizio della Universal Peacock, anche se non è stata ancora comunicata una data ufficiale. La frecciata di Nolan si riferisce probabilmente al modo in cui film e programmi TV spesso si ritrovano esclusi dallo streaming per capriccio, motivo per cui possedere copie fisiche dei lavori è così importante.