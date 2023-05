Oppenheimer: Cillian Murphy e la bomba al centro del nuovo poster del film di Nolan

Universal Pictures ha diffuso in rete un nuovo poster di Oppenheimer, il film di Christopher Nolan con Cillian Murphy protagonista che arriverà nelle sale italiane il 20 luglio 2023.

Al centro del poster c'è il Robert Oppenheimer di Cillian Murphy che dopo tanti ruoli secondari sarà finalmente il protagonista di un film di Nolan; alle sue spalle la bomba atomica, al centro della narrazione che si occuperà di tutta la vita e la carriera del brillante fisico a capo del Progetto Manhattan che di fatto pose fine alla Seconda Guerra Mondiale, dopo lo sgancio delle due atomiche a Hiroshima e Nagasaki.

Oltre a Murphy, il cast stellari include nomi quali Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Benny Safdie, Josh Peck, Jason Clarke, Florence Pugh, Rami Malek , Kenneth Branagh e molti altri ancora.

Oppenheimer era "la persona più importante che sia mai vissuta", ha detto Christopher Nolan al pubblico della CinemaCon di Las Vegas. "Ha creato il mondo in cui viviamo. E la sua storia deve essere vista per essere creduta".

In attesa che sia disponibile anche in streaming, il nuovo trailer di Oppenheimer debutterà nelle sale in allegato alle copie di Guardiani della Galassia Vol. 3 in uscita oggi negli Stati Uniti.